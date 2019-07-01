Азербайджанский певец, финалист популярного проекта "Голос. Дети-3" в России Азер Насибов является студентом московского колледжа эстрадно-джазового искусства, выступает на разных мероприятиях в Москве, а скоро еще станет одним из ведущих слепых прослушиваний очередного сезона конкурса "Голос. 60+" на российском Первом канале.

"Я вновь на "Голосе". Быть ведущим - очень ответственно и трудно. Я уже не раз принимал участие в этом проекте в качестве журналиста на слепых прослушиваниях. Благодарен Первому каналу за приглашение", - сказал он в беседе со Sputnik Азербайджан.

Отметим, что "Голос. 60+" - российская адаптация нидерландского формата The Voice Senior.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!