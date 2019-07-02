Скончался основатель легендарной азербайджанской рок-группы "Юху" ("Yuxu") Ибрагим Эмин.

Как сообщает Day.Az, соответствующая информация появилась на его странице в Facebook: друзья и близкие исполнителя выражают свои соболезнования.



Азербайджанская хард-рок группа "Юху" была образована бас-гитаристом Ибрагимом Эмином в городе Сумгайыт в 1988 году. За период своей деятельности группа выпустила 3 студийных альбома. Они стали одной из самых популярных азербайджанских рок-групп 1990-х годов. "Юху" были первой рок-группой, которая пела на азербайджанском языке.

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