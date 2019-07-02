https://news.day.az/culture/1134459.html Скончался основатель легендарной группы Yuxu
Как сообщает Day.Az, соответствующая информация появилась на его странице в Facebook: друзья и близкие исполнителя выражают свои соболезнования.
Скончался основатель легендарной группы Yuxu
Скончался основатель легендарной азербайджанской рок-группы "Юху" ("Yuxu") Ибрагим Эмин.
Как сообщает Day.Az, соответствующая информация появилась на его странице в Facebook: друзья и близкие исполнителя выражают свои соболезнования.
Азербайджанская хард-рок группа "Юху" была образована бас-гитаристом Ибрагимом Эмином в городе Сумгайыт в 1988 году. За период своей деятельности группа выпустила 3 студийных альбома. Они стали одной из самых популярных азербайджанских рок-групп 1990-х годов. "Юху" были первой рок-группой, которая пела на азербайджанском языке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре