4 июля в рамках 43 сессии Комитета Всемирного наследия UNESCO в Азербайджанском национальном музее искусств в 19:00 состоится торжественное открытие выставки, посвященной 10-летию франко-азербайджанских археологических раскопок.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, в экспозиции выставки будут представлены результаты совместных научных экспедиций специалистов Франции и Азербайджана по регионам республики, центрами которых были Товуз, Агстафа, Ленкорань, Лерик и Нахичевань.

На открытии выставки будут присутствовать посол Франции госпожа Аурелия Бушез, специально приглашённые гости: делегаты сессии, представители дипломатического корпуса, видные деятели страны.

Н. Гасымова

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