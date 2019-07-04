12 июля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли.

Дирижировать оркестром в этот вечер будет выпускник Венской консерватории, молодой дирижер Мустафа Мехмандаров.

Солировать будут Ниджат Салманов (флейта), Мамед Раджабли (кларнет), Шариф Багиров (кларнет), Миниджа Гаджизаде (скрипка), Камран Гулиев (валторна), Тахмина Худузаде (виолончель), Наргиз Алиева (флейта), Немат Танрывердиев (тромбон), Исмайыл Алескеров (валторна), Умид Мусаев (фагот).

В рамках концертной программы прозвучат произведения западно-европейских композиторов.

Начало концерта в 19:00.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова

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