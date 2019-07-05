В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся творческий концерт эстрадно-симфонического оркестра Западно-Казахстанской области с участием солистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий, представители творческой интеллигенции, общественности, а также меломаны столицы.

Оркестр под управлением известного казахстанского дирижера Каната Ахметова и солисты тюркоязычных стран исполнили для гостей вечера народные песни, а также произведения таких известных композиторов как Курмангазы, М.Бегалиев, П.Бюльбюль-оглы, М.Магомаев, Жаяу Муса Байжанулы, С.Байтереков и других.

Отметим, что концерт был организован ТЮРКСОЙ и посольством Казахстана в Азербайджане при поддержке министерства культуры страны.

Н. Гасымова

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