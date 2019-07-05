Завершился Х Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", прошедший в Шеки и ставший еще одной яркой страницей в истории музыкальной жизни страны.

Как сообщает Day.Az, программа Фестиваля, организованного Союзом композиторов Азербайджана совместно с Исполнительной властью Шеки при содействии министерства культуры Азербайджана, порадовала его участников и гостей многими интересными музыкальными событиями. Одним из запомнившихся своей яркостью выступлений был концерт российского инструментального квинтета из города Тверь "No indifferense".

Концертная программа, представленная ансамблем "No indifferense" в Шеки на берегу красивейшего озера Мархал, поразила слушателей интересными сочинениями, блестящими тембровыми звучаниями, высоким профессионализмом исполнителей. Их музыка подарила всем присутствующим на концерте прекрасное настроение и много положительных эмоций. Помимо своих композиций, коллектив порадовал исполнением популярной песни Алекпера Тагиева "Sən gəlməz oldun", которая была встречена бурными аплодисментами.

Шекинский фестиваль оставил в памяти его участников много незабываемых, ярких впечатлений, о чем они говорили в своих интервью, а также письмах в адрес оргкомитета Фестиваля.

Day.Az представляет одно из писем, которое было получено от квинтета "No indifferense":

"Дорогие друзья! Позвольте ещё раз выразить Вам свою благодарность за тёплый приём на Вашей гостеприимной земле! Это путешествие, хоть и краткое по времени, похоже на чудесное попадание в волшебную страну, где живут необыкновенно добрые, открытые, щедрые люди, где прекрасная природа! Мы все находимся под огромным впечатлением от поездки! Особо хочется отметить работу команды, сопровождавшей нас! Всё было организовано чётко, точно по времени. На Вашей земле за 3 дня мы обрели НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ, каких, бывает, проходится искать годами. Низкий поклон всем организаторам, и в отдельности Франгиз Aлизаде, как инициатору и руководителю этого Фестиваля. Ваша работа объединяет страны, народы!!! Пусть этот фестиваль будет способствовать тому, чтобы в мире прекратились распри и войны, чтобы укреплялась дружба между народами и творческие связи! Дай Вам Бог здоровья, Вы делаете ВЕЛИКОЕ дело. Пусть процветает Ваш Фестиваль долгие-долгие годы!!! С уважением, квинтет "No indifference"".

Н. Гасымова

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