Комитет Всемирного наследия принял уже третью номинацию от Азербайджана. Сегодня историческая часть города Шеки и Шекинский Ханский дворец включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 7 июля министр культуры Абульфас Гараев в интервью журналистам после принятия номинации "Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом" на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметив, что этот результат был достигнут не легко, он сказал: "На протяжении шести лет азербайджанские эксперты подготавливали этот документ и представили в соответствующие международные организации. На первом этапе их анализ не был достаточно положительным. Однако, приведенные Азербайджаном доказательства и исполнение Распоряжения, подписанного главой государства в связи с этим вопросом, сыграли положительную роль в принятии данного решения".

Абульфас Гараев отметил особую роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии связей Азербайджана с ЮНЕСКО: "Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность Мехрибан ханым Алиевой".

Министр отметил, что включение исторической части города Шеки вместе с Шекинским Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО является важным событием в истории культурного наследия нашего народа.

Отметим, что министр Абульфас Гараев в своем выступлении после принятия решения на сессии поблагодарил участников сессии от имени правительства Азербайджана: "Мы выполним рекомендации, связанные с этим вопросом, а также соответствующие обязательства. Я благодарю государства-члены Комитета Всемирного наследия, а также İCOMOS за поддержку в данном вопросе".

Глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов также отметил, что все мнения, высказанные в ходе обсуждений, будут учтены, выразил благодарность участникам сессии и пригласил всех в Шеки.

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