7 июля 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку продолжила работу презентацией номинаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая сессию, председатель организационного комитета, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что минувшая неделя запомнилась напряженными обсуждениями, взаимными встречами и презентацией новых номинаций. Министр отметил, что сегодня музыкальная общественность понесла тяжелую утрату. Так, один из основоположников музыкального жанра босса-нова Жуан Жильберту скончался на 88-м году жизни. В 1931 году родившийся в Бразилии гитарист, певец и композитор Жуан Жильберту еще в подростковые годы начал исполнять песни. Его дебютный альбом Chega de Saudade (1959) считается одной из звукозаписей, заложивших основу жанра босса-нова. Жуан Жильберту внес большой вклад в мировую музыку.

Участники сессии минутой молчания почтили память Жуана Жильберту.

Первая номинация дня, вынесенная на обсуждение, была связана с ансамблем дворца Мафра в Португалии. Сначала был заслушан отчет Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS.

Было отмечено, что строительство этого памятника, начавшееся в 1717 году, завершилось в 1735 году. Здесь находились резиденция Короля и церковь. Это здание, построенное в римском стиле барокко, является одним из несравненных образцов мировой исторической архитектуры.

После интересных обсуждений файл был включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Новый файл был связан с Португалией. На этот раз участники сессии обсудили номинацию, связанную со святилищем Bom Jesus do Monte (Базилика милосердного Иисуса), история которого насчитывает 600 лет и расположена на севере этой страны. Было отмечено, что на этой территории на протяжении 20 лет проводятся работы по консервации и реставрации. В результате обсуждений святилище было включено в Список мирового наследия.

Очередная номинация была связана с памятниками древнего Пскова. Было сообщено, что город Псков находится на северо-западе России. Представленная номинация отражает в себе 18 элементов.

Затем был заслушан отчет, связанный с файлом о культурном ландшафте Риско-Райдо и священными горами Бан Канария в Испании. Было отмечено, что эта место находится на Канарских островах и здесь имеются вулканические породы. Площадь этой территории составляет 9 гектаров. Эта территория, отличающаяся своеобразностью, считается частью испанской культуры. Эта местность охватывает археологические участки и скалы. После обсуждений и эта номинация была включена в Список Всемирного наследия.

Очередная номинация - обсерватория Джодрелл-Бэнк (Jodrell Bank Observatory) в Великобритании. Было отмечено, что обсерватория включает в себя нескольких телескопов и является частью Астрофизического центра Манчестерского университета. Эта обсерватория, активно участвующая в процессе наблюдения за космическими объектами, после обсуждений была включена в список.

Затем была обсуждена номинация Азербайджана под названием "Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом".

Сначала был заслушан отчет Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (İCOMOS). Было отмечено, что город Шеки расположен на северо-западе республики, на левом берегу реки Киш, на высоте 700 метров над уровнем моря, в 370 километрах от города Баку, на южном склоне Большого Кавказа, вдали от центральных регионов - в изолированном месте.

Было отмечено, что находящийся в Шеки Ханский дворец является историческим и архитектурным памятником мирового значения. Здание дворца, построенное в XVIII веке, находится в северо-восточной части города, на территории, окруженной крепостными стенами. Площадь двухэтажного здания, длина которого 30 метров, составляет 300 квадратных метров. Дворец состоит из шести комнат, четырех коридоров и двух зеркальных балконов. Здание дворца, отражающее в себе особенности народных жилых зданий, считается одним из самых прекрасных образцов дворцовой архитектуры Кавказа XVIII века, а также жемчужин исламского Востока. Вместе с историческим центром города дворец охватывает территорию площадью 120 гектаров.

В отчете доводится до внимания, что на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском городе Краков, также была обсуждена номинация под названием "Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом", представленная нашей страной.

В ходе обсуждений Кувейт, Ангола, Китай, Бахрейн, Бразилия, Индонезия, Танзания, Тунис, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Уганда, Норвегия, Зимбабве, Буркина-Фасо, Испания, Гватемала, Австралия подчеркнули важность включения этой номинации в Список Всемирного наследия.

Выступивший представитель Азербайджана отметил, что номинация в течение шести лет оценивалась местными и международными экспертами, которые были приглашены в это место. Проделана серьезная работа, связанная с вопросами, вытекающими из рекомендаций İCOMOS. Сформирована новая структура управления и принят ряд решений.

После обсуждений номинация под названием "Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом" была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во второй половине дня на сессии сначала İCOMOS представил файл Италии, связанный с "Холмами Просекко Конельяно и Вальдоббьядена". Это место, расположенное на севере страны, охватывает территорию площадью 90 тыс. гектаров. В результате обсуждений номинация была включена в Список Всемирного наследия.

Очередная номинация была представлена США, она связана с архитектурой Фрэнка Ллойда Райта. Было отмечено, что построенные в начале ХХ века американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом здания считаются прекрасным образцом архитектуры. Образец архитектуры состоит из 8 особняков. Номинация была обсуждена на 40-й сессии и в связи с некоторыми рекомендациям была возвращена. За прошедший период была проделана работа, связанная с исполнением рекомендаций. После обсуждений и эта номинация была включена в Список Всемирного наследия.

Также была обсуждена представленная Ямайкой номинация, связанная с "Подводными руинами города Порт-Ройал". Было отмечено, что в результате произошедшего в 1692 году землетрясения город был разрушен и постепенно ушел под воду.

Затем была обсуждена номинация, представленная Панамой. Было отмечено, что номинация охватывает археологические образцы вдоль Панамского канала в колониальный период. Среди этих археологических образцов есть и древний город Вьехо, разрушенный морскими пиратами. Этот город является первым городом европейского типа, заложенным вдоль Тихого океана.

После обсуждений обе номинации, представленные Ямайкой и Панамой, были отложены до очередной сессии.

Сессия продолжилась рассмотрением вопросов, связанных с изменением границ культурных сфер, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сессия продолжит работу 8 июля.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!