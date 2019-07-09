Зади Ча, Дитя Магохалми и Отзвуки Творения, 2019, HD видео, кадр из фильма, фото предоставлено художником

Центр Современного Искусства YARAT объявляет о персональной выставке корейско-канадского художника Зади Ча, которая будет проходить с 12 июля по 29 сентября 2019 года. Демонстрируя новый крупный мультимедийный проект, Чa создает подводную морскую среду, приглашая зрителей войти в захватывающий мир путем атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюмов. Эта работа является сотрудничеством с Art Night, Лондон (22 июня), Tramway, Глазго (26 октября - 16 декабря) и De La Warr Pavilion, Бексхилл (1 февраля - 4 мая 2020 года).

В YARAT Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, превращая знания диаспоры в новые реальности. В своем захватывающем мире она представляет историю происхождения, вдохновленную корейскими мифами о сотворении мира, в центре которой находится гигантская богиня Бабушка Маго (Магохалми). Исследуя передачу знаний предков через матрилинейные социальные структуры, основанные на разделении обязанностей между мужскими и женскими божествами при создании вселенной, работа сталкивается со сдвигом богинь в культурном статусе с течением времени от центрального к маргинальному.

На протяжении всей своей практики, Ча использует водную и морскую экологию в качестве метафор для исследования неизвестного, в то же время, ссылаясь на абстрактные представления о родине, выросшей на западном побережье Канады. Часто создавая фантастические подводные миры, выставка демонстрирует крупномасштабную видеопроекцию с объемным звуком на океан и стручок косаток - тема, которая затем возвращается к серии скульптур. Последний элемент выставки состоит из костюмов и масок, которые первоначально использовались художником во время выступлений на ArtNight 2019 и 58-й Венецианской биеннале, которые теперь представлены в виде скульптур в YARAT.

Работа дополняется общедоступной программой перформансов местных художников ранней карьеры, отобранных в сотрудничестве с Чa. Эти перформансы пройдут в рамках выставочного пространства.

Куратор выставки - Хелен Нисбет, художественный руководитель Art Night с помощником куратора Art Night Эми Бадд. Программу спектакля курирует Анна Фех.

Добавим, что выставка работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

СПРАВКА: Зади Ча использует живое выступление, видео, живопись и текстиль, чтобы задавать вопросы о том, как культуры передают информацию о своей идентичности и представлении. Ее работы с многослойными костюмами - это места, посвященные изучению личных культурных историй, в которых собраны воедино личные изображения, полученные из музыки, цифрового пространства, моды и истории искусства. Ча разработала систему персонализированных символов, которые предлагают совершенно новые образы и объекты, создавая личный визуальный язык для формулирования нюансов азиатских повествований идентичности, которые часто находятся в фантастических или сверхъестественных сферах.

Зади Ча (р.1983, Ванкувер) в настоящее время живет и работает в Лондоне. Она получила степень магистра в области живописи в Королевском колледже искусств в Лондоне в 2014 году и степень бакалавра в Институте искусства и дизайна Эмили Карр в Ванкувере в 2007 году. Среди последних персональных выставок - "Соджу Сиппинг на приезде в Сатурн", Галерия Агустина Феррейра, Мексика (2018), HOMEBOY 3030: Возвращение Тигра 2 в Гору, Юнион Пасифик, Лондон (2018) и "Раковина, морской еж и медный колокол", Галерея Pump House, куратор Метте Кьергард Прец, Лондон (2017). Избранные групповые шоу включают в себя Бронежилет, куратор Джоселин Миллер, MoMA PS1, Нью-Йорк (2018 год), Рай, организованный Эдриен Рубенштейн и Эдгаром Брайаном, Ночная галерея, Лос-Анджелес (2018 год) и Четыре Столпа, L'inconnue, Монреаль (2018 год). Она также участвовала в международных галереях и фестивалях, таких как Дворец Токио, Галерея Хейворд, Змеиная галерея, Блок Юниверс и Корейский культурный центр Великобритании.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!