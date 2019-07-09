В театре "Астана Балет" Нур-Султана прошла премьера балета выдающегося азербайджанского композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдара Алиева", народного артиста СССР Арифа Меликова (13 сентября 1933 - 9 мая 2019). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на СМИ Казахстана.

Балет Арифа Меликова создан в трёх действиях, семи картинах, на либретто поэта и драматурга Назыма Хикмета собственной драмы "Ферхад и Ширин", которая в свою очередь основывалась на поэме азербайджанского философа и поэта XII-XIII веков Низами Гянджеви "Хосров и Ширин". В основу произведения положена старинная легенда о любви каменотеса Ферхада и восточной принцессы Ширин. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр) и с тех пор этот спектакль был поставлен на лучших сценах мира. На сегодняшний день балет, ставший классикой XX века, не теряет свой актуальности благодаря уникальной и сложнейшей хореографии. Хореографом-постановщиком является народный артист СССР Юрий Григорович, сценограф - народный художник СССР Симон Вирсаладзе.

Спектакль был представлен в течение трех дней и проходил под овации, несмолкаемое "браво" и восторг, с которым зрители обсуждали постановку после премьеры.

Костюмы и декорации к премьерным показам в Нур-Султане создавались совместными усилиями российских и казахстанских мастеров под руководством художника по восстановлению сценографии Дмитрия Чербаджи. Большую работу с артистами столичного театра провели ассистенты хореографа-постановщика Юрия Григоровича - Руслан Пронин и Оксана Цветницкая. Образ царицы Мехменэ Бану воплотила Айжан Мукатова, младшей сестры царицы - Ширин - Татьяна Тен, Ферхада - Фархад Буриев, Визиря - Амир Жексенбек, Незнакомца - Нельсон Пенья. Музыкальное сопровождение Государственный академический симфонический оркестр под руководством дирижера Армана Уразгалиева.

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