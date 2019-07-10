Театр ƏSA - первый и единственный в Азербайджане театр, состоящий из актёров с физическими ограничениями, завершил сезон спектаклем "Люди и мыши" с аншлагом в Азербайджанском государственном академическом русском театре имени Самеда Вургуна, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьерный показ спектакля по мотивам повести американского прозаика Джона Стейнбека состоялся 19 декабря 2017 года на сцене Государственного академического театра оперы и балета. На этот раз вниманию публики будет представлен спектакль в новой постановке - в интерактивном формате с киноэффектами.

Основатель и руководитель инклюзивного театра ƏSA Нихад Гуламзаде отметил, что в труппу театра входят как лица с ограниченными возможностями, так и здоровые люди.

"Театр ƏSA начал функционировать 3 сентября 2016 года и нам удалось реализовать ряд интересных проектов, о чем свидетельствуют зрительские симпатии. Название театра складывается из трех слов - Əngəlsiz, Sərhədsiz, Azad (Беспрепятственный. Безграничный. Свободный). Именно так чувствуют себя наши актеры, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Другое значение слова ƏSA - костыль. Главная задача - посредством искусства интеграция в общество и единение людей, независимо от их физических возможностей. Для искусства границ не существует! Ведь нами движет любовь к театру, к людям, ко всему миру. Наш коллектив поставил перед собой цель и уверенно стремится к ней. ƏSA стремится к разрушению стереотипов в театральном искусстве, обладающем древними традициями. Одним из самых больших достижений ƏSA является то, что наш коллектив дал неимоверный стимул и мотивировал множество людей с ограниченными возможностями", - отметил Нихад Гуламзаде.

Режиссер-постановщик - Нихад Гуламзаде, продюсер - Ниджат Гулам, мульти-медиа менеджер - Эльхан Ханализаде, художник по свету - Биньямин Саилов, фото - Шамиль Махмудбеков. В ролях - Эльшан Аскеров, Эльвин Мирзоев, Самая Агаярова, Нияз Гасымов, Джамиля Мамедли, Фарид Алиев, Имран Лалаев, Гюнай Мамедова, Эмин Балаев и Орхан Алиев.

О спектакле: двое друзей Джордж и Ленни прибывают на ферму, чтобы немного подзаработать и накопить денег. У них есть мечта - купить небольшое ранчо. Джордж опекает Ленни, оберегая его от неприятностей, если не он, то друг, наверняка, бы попал в какую-нибудь передрягу. Но не все в жизни Джорджа и Ленни получается как в мечте, на их пути встречаются не те люди, они попадают в иные ситуации, которые в последствии приводят к трагедии в их жизни...

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