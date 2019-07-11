10 июля был организован прием по случаю закрытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме были исполнены азербайджанские национальные танцы, песни, а также всемирно известные музыкальные композиции.

Отметим, что с 30 июня по 10 июля в нашей стране прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это мероприятие свидетельствует о высоком уровне партнерских отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

В Бакинской сессии приняли участие до 2500 человек. На сессии в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 29 номинаций. 24 из них - культурная, 4 - природная и 1 - смешанная номинация. В список вошел и исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом. Таким образом, количество образцов культурного наследия, входящего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло 1121-го. Принятые здесь решения послужат сохранению и доведению до будущих поколений всемирного культурного наследия.

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