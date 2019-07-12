В галерее Art Tower в Ичери Шехер открылась фотовыставка "Baku City Life - a Diplomatic View", приуроченная ко Дню работников дипломатической службы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект реализуется НПО Arts Council Azerbaijan и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В экспозицию выставки вошли фотоработы послов и представителей дипломатических миссий - Онно Керверса (Нидерланды), Родриго Лабардини (Мексика), Юриса Маклаковса (Латвия), Альфредо Ньевеса Портуондо (Куба), Дениса Даниилидиса (Евросоюз), Берта Шуфса (Бельгия) и Жозе Рикардо Инфанте (Колумбия), и супруги главы представительства ООН в Азербайджане Нормы Исакзаи.

На открытии автор идеи проекта, глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов выразил благодарность участникам проекта, которые в своих работах показали всю красоту Баку, древнюю и современную архитектуру, жителей столицы и традиции солнечного города.

Куратор выставки посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс подчеркнул, что экспозиция предоставляет прекрасную возможность дипломатическим работникам показать свои фотографии, посредством которых есть возможность выразить свою почтение и любовь городу, где они работают и представляют интересы свои страны.

Выступившие посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс отметили, что подобные инициативы укрепляют культурные мосты дружбы между странами и народами.

Было отмечено, что Баку - одна из красивейших столиц мира, в котором синтез западной и восточной архитектуры гармонируют с дружелюбием жителей, столица является прекрасным примером процветания, мультикультурализма и толерантности.

Выставка, которая продлится до 20 июля, вызвала большой интерес общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

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