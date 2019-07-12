9 июля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт классической музыки.

В этот вечер лауреаты международных конкурсов, Президентские стипендиаты, студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, трубач Энвер Керимов, выпускница Нью-Йоркского университета, пианистка Самра Амирасланова и выпускник Бакинской музыкальной Академии им. Уз. Гаджибейли, пианист Атабала Манафзаде представили многочисленной публике яркую концертную программу.

Концерт начался с исполнения Энвером Керимовым первой части Концерта для трубы с оркестром Йозефа Гайдна. Исполнение отличалось академичностью, безупречностью формы, красивым звуком и было по достоинству оценено публикой.

Затем впервые в Баку в его исполнении прозвучал Концерт для трубы с оркестром французского композитора Анри Томази. Продолжил концерт молодой трубач исполнением "Легенды" румынского композитора Джордже Энеску.

Исполнение Энвера Керимова отличалось красотой и безупречным звуком, продуманностью и чистотой. Партию фортепиано вдохновенно исполнил Атабала Манафзаде, блестяще владеющий чувством ансамбля: вместе с Энвером Керимовым они представили пример слаженности, профессионализма, музыкальности и исполнения на "едином дыхании". Это вызвало восторг у зрителей, которые наградили музыкантов бурными аплодисментами и возгласами "браво".

В исполнении Самры Амираслановой прозвучали "Итальянский концерт" И.С. Баха и соната Л.В. Бетховена №26. Ее исполнение отличалось филигранностью, высокой техничностью, чувством стиля, что также не осталось незамеченным публикой.

В завершении концерта Энвер Керимов и Самра Амирасланова преподнесли подарок слушателям, исполнив также "Вальс" М. Равеля, создав особую неповторимую атмосферу красоты и музыкальности.

Н. Гасымова

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