Есть в современном турецком кинематографе картины, которые достойны всех кинонаград. Сегодня мы расскажем вам о 3 фильмах, которые вы обязательно должны увидеть.

"В баре" ("Barda")

Режиссер: Сердар Акар

Сценарист: Сердар Акар

Жанр: Криминальна драма

В главных ролях: Неджат Ишлер, Хакан Бояв, Сердар Орчин, Эрдал Бешикчиоглу, Волга Соргу, Догу Алпан, Мелис Биркан и др.

Снятая в 2006 году криминальная драма "В баре" в своем сюжете отражает реальные события, произошедшие в 1997 году в одном из баров Анкары, когда группа преступников совершила насилие над группой молодых людей и убила несколько человек.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет развлекаются в баре и остаются там до самого закрытия. Они собираются допить свои напитки и уйти, как в бар заходит пятеро незнакомых людей. В результате возникшего между ними конфликта молодые люди оказываются связанными со стороны преступников, которые насилуют женщин и всячески издеваются над пленными.

Удастся ли молодым людям спастись, и какое наказание понесут преступники? А главное, будет ли это наказание справедливым? Именно на эти вопросы отвечает фильм.

"Одиночка" ("Issız Adam")

Режиссер: Чаган Ырмак

Сценарист: Чаган Ырмак

Жанр: Романтическая драма

В главных ролях: Джемал Унал, Мелис Биркан, Йылдыз Кюльтюр и др.

Фильм, снятый в 2008 году, рассказывает об истории любви в современном мире повара Альпера, любящего роскошь и "одноразовые" связи, и молодой девушки по имени Ада, которая занимается дизайном и пошивом детских костюмов.

У Альпера свой собственный ресторан. Он достаточно успешен в бизнесе, но очень одинок в личной жизни. Ада же скромная девушка с обычными заботами.

Судьба сводит их вместе, молодые люди знакомятся при очень романтичных обстоятельствах. Но сможет ли Альпер изменить свои жизненные принципы и избавиться от одиночества?

"Клуб неудачников" ("Kaybedenler Kulübü")

Режиссер: Толга Орнек

Сценаристы: Мехмет Ада Озтекин, Толга Орнек

Жанр: Комедийная драма

В главных ролях: Неджат Ишлер, Йигит Озшенер, Аху Туркпенче, Идиль Фырат, Рыза Кочаоглу, Серра Йылмаз и др.

Фильм с великолепным актерским составом, продуманными диалогами и отличной музыкой рассказывает о двух друзьях, которые ведут на радио передачу под названием "Клуб неудачников".

Хоть снятый в 2010 году фильм и называют комедийной драмой, смешного в этой картине очень мало.

Каан - владелец издательского дома, книги которого не раскупаются из-за узости почитателей той литературы, что он выпускает. Мете - владелец бара и коллекционер старинных пластинок и марок, мечтающий открыть себе магазин антикварного винила. По сюжету фильма в середине 1990-х они ведут передачу на Kent FM под названием "Клуб неудачников", где говорят о женщинах, сексе, литературе, одиночестве. В эфир они выходят после полуночи, и без готового сценария ведут беседы за выпивкой и сигаретами, говоря на любые темы так, словно их никто не слышит. Хотя слышат их многие. Аудитория их передачи растет с каждым днем и на самом пике своей популярности друзья решают закрыть передачу.

Причиной тому расставание Каана с любимой, которая не приняла его образа жизни...

Франгиз Агаларова

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