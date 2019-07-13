11 июля в Пространстве Современного Искусства YARAT состоялось открытие персональной выставки многопрофильной художницы Таус Махачевой под названием "Шаривари".

Таус Махачева живет и работает в Москве. Она известна в основном своими перформансами и видео работами, в которых критически рассматривается, что происходит, когда разные культуры и традиции вступают в контакт друг с другом. Художница выросла в Москве, однако культурные корни связывают ее с кавказской частью Дагестана, а художественная практика основана на глубоко личной связи с двумя сосуществующими и непохожими мирами, какими они предстают нам до и после советизации. Часто юмористические, ее работы пытаются проверить устойчивость изображений, объектов и тел в современном мире.

Таус имеет степень бакалавра в области изобразительного искусства Голдсмит (2007) и степень магистра в области изобразительного искусства Королевского колледжа искусств (2013).

В состав ее избранных выставок входят биеннале в Ливерпуле (2018 год), биеннале в Иньчуане (2018 год), Международная биеннале современного искусства в Риге (2018), Венецианская биеннале (2017); Триеннале Русского Современного Искусства в "Гараж" (Музей Современного Искусства Гараж, 2017); Музей ВКЛ/ВЫКЛ (Центр Помпиду, 2016); Шанхайская биеннале (2016 год); Киевская биеннале (2015); Московская биеннале (2015 и 2011); биеннале в Шардже (2013). Награждена 6-й премией Московской биеннале современного искусства (Москва, 2015 г.), премией "Будущее Европы", Музеем современного искусства, Лейпциг (2014 г.) и Государственной премией "Новое поколение - инновации" (2012 г.).

Не раз бывавшая в Азербайджане художница, в своей новой работе, созданной специально для YARAT, исследует кавказскую действительность сквозь призму цирковой традиции: советской в целом и азербайджанской в частности.

Совместно с архитектором Марией Серовой, писателем Александром Снегиревым и дизайнером Паникой Деревья она создала масштабную многоуровневую инсталляцию, центральный элемент которой будет разрастаться в течение выставки, пропуская через себя хаотичный динамический дух "шаривари".

Советский цирк, будучи продуктом массового потребления, оставался свободным от цензуры пространством. С помощью визуально-пластических выразительных средств цирк мог позволить себе резкие и громкие высказывания. Балансируя между действительностью и вымыслом, инсталляция раскрывает находящиеся в постоянном движении отношения между традицией, современностью и культурной подлинностью в переходный период от советской к пост-советской парадигме и в дальнейшем - от пост-советской реальности к многообразным вариантам развития пост-пост-советского будущего.

В цирковой культуре термин "шаривари" представляет собой массовый номер, состоящий из многочисленных сольных и групповых номеров, которые развиваются на арене беспрерывным потоком. Ускоряя темп и усложняя трюковые комбинации, артисты условно соревнуются между собой в комико-акробатической выдумке, ловкости, живости и темпераменте, образуя калейдоскоп взлетающих и кувыркающихся по манежу фигур.

Основанная на архивных документах, фильмах и фотографиях, предоставленных Государственным Архивом Азербайджана, инсталляция создает хаотичный вымышленный цирк, полный необыкновенных существ: в нем живут говорящая лошадь, синтетические медведи, овца, говорящая из живота гимнастки, говорящей из живота льва, бухгалтерша-силачка и муха в серебряном плаще. Приглашая зрителей увидеть живую пирамиду из людей и животных, стать свидетелями родов на цирковой арене, испытать цирковой шлем виртуальной реальности и получить еще более обширный фантастический опыт, аудио-пьеса внутри инсталляции транслирует остроумные и ироничные социально-политические метафоры. Через нарратив далекого прошлого и предчувствия ближайшего будущего, работа показывает цирковую абсурдную сущность сегодняшней реальности.

Отметим, что куратор выставки Суад Гараева-Малеки.

Добавим, что выставка продлится до 29 сентября 2019 года.

Часы работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00.

Вход свободный.

Ф. Агаларова

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