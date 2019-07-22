Министерство культуры продолжает работу по созданию новых и развитию существующих культурных маршрутов в стране, подключению к сети культурных маршрутов Европейского совета, а также формированию более тесных отношений с этой организацией, и достойному представлению в ней нашей страны.

Как сообщили в понедельник Trend из министерства, на ежегодном совещательном форуме культурных маршрутов для участия Азербайджана в международном культурном маршруте "Оливковые сады" состоялась презентация с целью ознакомления стран-участниц с культурой и искусством, в том числе, с культурным наследием нашей страны, и встреча с экспертами культурного маршрута. На встрече было принято решение о посещении экспертами Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что с 20 по 24 мая упомянутая группа экспертов побывала в нашей стране. Основной целью визита было изучение опыта Азербайджана в сфере выращивания оливок и возможность подключения нашей страны к культурному маршруту "Оливковые сады". В рамках визита эксперты встретились с министром культуры Абульфасом Гараевым, а также руководителями компаний, специализирующихся в этой области, осмотрели оливковые посадки и завод по переработке оливок.

По завершению визита доклад экспертов был представлен Европейскому совету и единогласным решением Азербайджан был включен в маршрут.

Таким образом, как естественный результат проведенной работы, Азербайджан 12 июня текущего года был включен в международный культурный маршрут Европейского совета "Оливковые сады".

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