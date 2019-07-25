Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов исполнил лезгинку.

Как сообщает Day.Az, популярный певец и один из организаторов "ЖАРЫ" встречает гостей фестиваля в аэропорту. Там звезд встречают и музыканты с танцорами в национальных азербайджанских нарядах, и многие из прилетевших в Баку знаменитостей пускаются в пляс.

В соцсетях распространилось видео, на котором Эмин Агаларов танцует лезгинку вместе с телеведущей Юлией Барановской.

Отметим, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля - наиболее популярные молодые артисты. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Н. Гасымова

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