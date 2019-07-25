Ежегодно летом в Баку на побережье Каспийского моря проходит международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" - четыре дня зажигательных концертов, окрашенных в неповторимые краски заката, четыре дня несравненных звездных дефиле на красной дорожке, четыре дня незабываемых вечеринок и кинопремьер, а также десятки тысяч зрителей и миллионов телезрителей.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" пройдет 25, 26, 27 и 28 июля в Sea Breeze. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

С участием организаторов и артистов сегодня прошла пресс-конференция. Эмин Агаларов приветствовал гостей и журналистов, отметив, что фестиваль вновь запомнится яркими красками, интересными номерами, премьерами и экспериментами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эмин Агаларов: "Все артисты выступают абсолютно безвозмездно, исключительно из-за любви и уважения к Баку, своему творчеству. Мы выступаем в разных городах и странах, но к Азербайджану особое отношение и это очень радует. В следующем году, на юбилейном пятом фестивале "ЖАРА" будет более широкой международный масштаб с участием американских, турецких, европейских и звезд других стран".

Сергей Кожевников: "В этом году примет участие около 250 артистов. Желающих было гораздо больше. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Фестиваль откроется гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов".

Григорий Лепс: "Одним из интересных моментов станет наш баттл со Стасом Михайловым. И не важно, кто победит, главное - покажем свое мастерство зрителям. Это будет как спортивное соревнование, в котором нет проигравших".

Ольга Бузова: "Для артиста очень важно чувствовать себя комфортно, и для меня огромная честь принимать участие в этом фестивале в Баку. Все мои номера сопровождаются очень глубокой мыслью, которая воплощена в моем творчестве. И в этом мне очень важна поддержка своих коллег и поклонников. Фестиваль "ЖАРА" - это еще и возможность повстречать своих друзей, которых из-за загруженного графика редко вижу, очень хочется пообщаться".

Филипп Киркоров: "Баку - очень гостеприимный город, где с большим успехом у меня прошел сольный концерт, и планируется еще один. Вчера со своими детьми прогулялись по старинной части столицы Ичеришехер и были восхищены его красотой, купили множество сувениров, нас встречали с большим радушием. Этот фестиваль мне настолько близок и родной, что ни о какой коммерции не может быть и речи. Я очень ценю дружбу! "ЖАРА" еще отличается от других проектов тем, что дает возможность для экспериментов. В этом году я представлю дуэт с очень талантливой и яркой певицей Юлией Зиверт. Особенно, хотелось бы отметить дуэт с Айгюн Кязымовой композиции "Джалма". Это очень талантливая певица, с невероятным колоритным и потрясающим голосом, восточными мелизмами, и я удивляюсь, почему она до сих пор не выступала на "Евровидении". Нас связывает десятилетняя дружба, мы постоянно переписывались, звонили друг другу, выступали вместе в Кремле. Она сделала очень многое, в том числе, чтобы я выступал в Баку. Наше сотрудничество обязательно будет продолжено. В Баку также будет снят мой клип. Здесь созданы все условия, чтобы творить и отдыхать!".

Юлия Зиверт: "Мне безумно приятно, что меня поддерживает такая личность как Филипп Киркоров. Спасибо Баку за теплый и радушный прием".

Лолита: "Я люблю Эмина и была поражена тем, как он с раннего утра лично встречал всех в аэропорту. Я редко видела такое в своей жизни - быть известным артистом, организатором и уделять такое внимание своим гостям".

Ани Лорак: "С каждый годом фестиваль становится все лучше и лучше, вызывает очень большой интерес гостей и телевизионной аудитории. Этот проект необходим бакинцам и всем артистам, это большой праздник для всех нас".

Яна Чурикова: "Я постоянный участник фестиваля "ЖАРА" и могу отметить очень высокий уровень. Сюда приезжают артисты из разных стран - это международный масштаб. Когда приезжаешь в Баку всегда окружена вниманием и заботой, оказываешься в атмосфере праздника. Очень круто! Кстати, мое любимое азербайджанское блюдо - это дюшбере".

Иосиф Пригожин: "На "ЖАРУ" приезжают лучшие артисты и Баку - этот город, куда я всегда приезжаю с большой любовью".

Программа фестиваля:

25 июля - Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, Время и Стекло, Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, Mozgi, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Alessandra, Фидан Гусейнова, Дмитрий Мататов, Юлия Беретта, Маша Романова, Элина Чага.

26 июля -Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Brandon Stone, Новые самоцветы, Слава, Любовь Успенская, Жасмин, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, творческие вечера - Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа "Любэ".

27 июля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и Hi - Fi, Алена Апина, На-На, Наташа Королева, Brandon Stone, Александр Панайотов, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, MBand, Анита Цой, Юлия Ковальчук, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков.

28 июля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Rasa, Эльвин Грей, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Назима, Ternovoy, Asammuell, Бабек Мамедрзаев, Сямра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер, Serebro, Tereza, Вельвет, Клава Кока, MBand, Миша Марвин, Юлия Ковальчук, Jony, Elman, Andro, Natan, Genimi, Андрей Звонкий, Alessandra, сольный концерт Timati.

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