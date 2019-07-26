Гостем международного фестиваля "Жара-2019" стал всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В очередной раз приезжаю в Баку, в третий раз выступлю на "Жаре", и вновь убеждаюсь, насколько это прекрасный город с отзывчивыми и дружелюбными людьми. С Эмином стали близкими друзьями, и благодарен ему за очередное приглашение в Баку. Зрители здесь - настоящие, искренние, и в Баку мне всегда очень комфортно. Я был в Старом городе (Ичеришехер), который впечатлил своей самобытной архитектурой. Конечно, хотел бы больше узнать об азербайджанской столице, о вашей культуре. Азербайджанцы очень похожи на наших южан, мы близки по темпераменту, эмоциональностью и гостеприимством", - сказал Trend Life.

В марте этого года Эмин Агаларов и Алессандро Сафина представили песню легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева "Синяя вечность", исполненную на итальянском и русском языках. Проект посвящен 50-летию песни с момента ее создания Муслимом Магомаевым, который выступил автором музыки. Автор слов - Геннадий Козловский.

"На "Жаре" в дуэте с Эмином мы представим композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность", которая, думаю, отражает душу азербайджанского народа. Впервые услышал эту песню по радио и сразу влюбился в нее, настолько она меня поразила. Я очень хотел исполнить ее так достойно, как это бы сделал великий маэстро Муслим Магомаев, перед талантом которого преклоняюсь. Я знаю, какая у него была любовь к итальянским и неаполитанским песням, к моей родине. Наш дуэт объединил в себе не только любовь к самой песне, но и к творчеству Муслима Магомаева в целом", - добавил Алессандро Сафина.

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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