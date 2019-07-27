В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря проходит третий день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

На открытии вечера звезды традиционно прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, и журналистов.

Напомним, что фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день, 26 июля, выступили звезды 90-х, были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ".

Сегодня стал днем хитов "нулевых". В концертной программе принимают участие - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и группа "Hi - Fi", Алена Апина, группа "На-На", Наташа Королева, Brandon Stone, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, группа MBand, Анита Цой, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Серега, Александр Шоуа, Анна Седокова, Интарс Бусулис, Игорь Николаев, Денис Клявер, Валерия, Маша Вебер, группа "Земляне", группа "Queens" и другие.

На закрытии, 28 июля, вечер будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Timati. Четвертый международный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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