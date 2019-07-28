Сегодня, 28 июля, в парке у Центра Гейдара Алиева вновь состоится масштабная open-air дискотека российского телеканала МУЗ ТВ, которая пройдет в рамках международного музыкального фестиваля "Жара-2019".

Как сообщает Day.Az, подобное мероприятие впервые прошло в рамках фестиваля "Жара-2018" и имело огромный успех. И в этот раз российский музыкальный телеканал также представит зрителям насыщенную программу с участием самых популярных артистов.

Сегодня на open-air дискотеке выступят EMIN, Светлана Лобода, Ирина Дубцова, HammAli & Navai, Мари Краймбрери, MBAND, Мот, NATAN, Нюша, Джиган, Rauf & Faik, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, RASA, Митя Фомин, Ирина Нельсон, Маша Вебер и другие.

Стартует мероприятие в 21:00. Вход бесплатный.

Н. Гасымова

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