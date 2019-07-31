Орхан Гараев сегодня является одним из самых известных в Азербайджане молодых художников. Он часто становится участником групповых выставок, проводимых Фондом Гейдара Алиева, Центром современного искусства Yarat, государственными и частными галереями. Он работает в разных жанрах искусства, и также известен своими иллюстрациями, которые можно увидеть в различных книгах, например, в сборнике рассказов Максуда Ибрагимбекова. Орхан успел принять участие и в выставках за рубежом. Но фортуна не всегда улыбалась ему. Художник, можно сказать, пришел к делу своей жизни через боль.

Он родился в Гяндже, но вскоре из-за проблем со здоровьем его семья была вынуждена переехать в Подмосковье. Именно там Орхан начал рисовать, будучи на карантине. Он ненавидел больницу, ненавидел еду в столовой, уколы. Он плохо знал русский язык, поэтому большую часть времени проводил за рисованием. На уроках он также ничего не понимал, и только и делал, что рисовал.

"Все мое детство - это много игрушек, одна большая комната и я, строящий большие мечты. Я не скучал только, когда рисовал", - говорит художник.

Выздоровление Орхана можно было считать чудом. И вот, когда ему было 10 лет, семья вернулась на родину в Гянджу, где у него началась иная жизнь.

"Я всегда рисовал сам, меня никто этому не учил. Мама не разрешала ходить в детскую художественную школу, потому что я был слаб. Но я все время хотел этого и, в конце концов, она меня отпустила. Тогда я уже учился в 7 классе" - вспоминает он.

В художественной школе работал выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Мамед Вердиев. Он сам выбирал себе учеников и обычно выбирал юных ребят, так как считал, что "закладывает фундамент". Конечно же, он выбрал и Орхана.

Класс Мамед муаллима для учеников других классов всегда был чем-то тайным и завораживающим, где, казалось, творится нечто сокровенное, отличное от детских работ. И именно здесь начиналась настоящая борьба и взрослая жизнь. Все, кто туда приходил, думал, что умеет рисовать, но Мамед муаллим быстро ставил ребят на место и показывал, что это далеко не так.

"На первом уроке он дал нам задание нарисовать кубы. Это было заданием для первоклассников, поэтому мы были немного возмущены. Но Мамед муаллим доказал нам, что мы не умеем рисовать кубы. В наказание он заставил нас встать у окна и точить карандаши. И, не поверите, оказалось, что карандаши мы тоже не умели точить. Так началась наша учеба. Сначала мы учились точить карандаши", - вспоминает Орхан.

Молодой художник называет своего учителя гением. Ученики часто спрашивали у Мамед муаллима, почему он не продолжил рисовать, а стал учителем. "Вы - мое искусство, вы - мои преемники", - отвечал он. И вот с такой сильной базой Орхан поступил в Азербайджанскую государственную академию художеств.

"Я хотел поступить на графику, но Мамед муаллим посоветовал идти на живопись, что я и сделал. Я все время рисовал реализм, но хотелось чего-то другого. И это другое было таким детским, с яркими цветами, что было неприемлемо для классического реализма. Я рисовал, и мне было стыдно за свои рисунки. Я боялся, что вдруг кто-то увидит мои работы, и будет смеяться. На третьем курсе я принял решение поступить на экспериментальную живопись. Там была свобода, ты мог рисовать все, что хочешь", - говорит он.

На протяжении всего времени обучения в Академии Орхан после уроков продолжал работать в своей мастерской. Он хотел дойти до определенного пика академизма, чтобы быть профессионалом. Но художник не дошел до той глубины, которую себе наметил. Он начал делать много разных экспериментальных работ. Орхан искал себя, и дипломная работа стала его первым экспериментом.

Будучи студентом, художник участвовал в международных выставках в Дагестане, Турции, Грузии, но всегда делал это со страхом. Он ходил на выставки, видел образцы современного искусства и не понимал их. Именно это пробуждало в нем страх. Но когда художник начал экспериментировать, то начал понимать современное искусство, и страх ушел.

"Уже заканчивая обучение в Академии, я стал создавать инсталляции, скульптуры, стал делать графические работы и понял, что мне все это нужно, это обогащало меня самого, а главное, я осознал, что можно передавать свои мысли не только через живопись, но через все жанры искусства", - говорит Орхан.

Сегодня те "детские" рисунки, которых он некогда стеснялся, стали его отличительной чертой среди молодых художников. Неподражаемый стиль Орхана также отличают линии, которые присутствуют во всех его работах.

"Не знаю как правильно начинается творчество художника, но у меня оно началось с линий. Я начинал абстрагироваться от линий, начал рисовать контурно, все композиции и даже обнаженную натуру я рисовал линиями. Эти линии всегда мутировали, менялись, становились четкими. Они всегда присутствовали в моем творчестве. Я вел их за собой как линию жизни, и продолжаю вести дальше. Все в этом мире состоит из линий, поэтому они мне нравятся, и поэтому они всегда есть в моих работах", - признается художник.

Однажды Орхан на своей встрече в музее "Живопись Азербайджана ХХ-ХХI веков" при Yarat решил пойти на необычный эксперимент - написать картину прямо на глазах у гостей мероприятия. Художник не знал, что будет рисовать, но это был период в его жизни, когда он бросал вызов своим страхам. Само выступление перед публикой уже внушало волнение, но Орхан решил еще и рисовать. В результате этого опыта художник понял, что в нем очень много страхов, которые не позволяют ему раскрепоститься, и от этого страдает его творчество. И, чтобы понять, кто он есть, он должен победить свои страхи.

"Мне кажется, жизнь каждого человека - это борьба со страхом, поиск себя и самоутверждение. Страх - это самое сильно чувство, которое может преобладать над другими. И страх всегда с тобой. В какой-то момент я просто решил бросить вызов своему страху.

Тогда у меня была еще одна проблема - я не знал как заканчивать работу. С академизмом это очень просто, там есть предел. А в абстракции ты должен сам понять, где ты хочешь поставить последнюю точку. Поэтому картины у меня очень долго стояли незавершенными, пока я не понимал, что с ними делать дальше", - вспоминает Орхан.

Для художника написание картин - это разговор с самим собой. Когда он стоит перед холстом, то задает себе вопрос. И пока он работает, ищет ответ на свой вопрос. Кто-то рисует для славы, но для Орхана искусство - это метод познания мира.

"Я должен работать больше и лучше. Сколько бы я не рисовал, я понимаю, что для меня это слабо. Я не знаю в чем мой предел, я просто хочу, чтобы работа была лучше. Может быть, именно это подталкивает меня вперед. Мне приходилось самому пробиваться в жизни, поэтому думал, что я должен делать что-то лучше всех", - отмечает молодой художник.

Орхан когда-то работал в типографии графическим дизайнером, и не мог уделять время своему творчеству. Офисная работа была не для него, но он получал хорошую зарплату и боялся, что если бросит работу, то у него не будет денег для собственного творчества. Именно этот период его жизни доказал художнику, что он не может жить без искусства.

"В один прекрасный день я проснулся и сказал себе: "я не иду на работу". Три месяца я прожил на оставшиеся деньги, потом я опять нашел работу. Но на этот раз не надолго, спустя несколько месяцев я ее тоже бросил. Я был не такой сильный, чтобы резко принять такое решение. На это сильно повлияла стипендия из Союза художников Азербайджана, которую мне тогда начали выдавать. Это были маленькие деньги, но я очень хотел заниматься своим творчеством, поэтому решил, что буду сильно экономить, ничего себе не буду покупать, но буду жить как художник", - говорит Орхан.

За время работы в типографии художник познакомился с большим числом людей и стал брать небольшие заказы, что позволило ему работать фрилансером и заниматься своим творчеством. Когда художник начал прилично зарабатывать, не выходя из мастерской, то понял, что счастлив, что нашел именно тот образ жизни, который его полностью устраивает.

Сейчас Орхан готовится к проведению своей первой персональной выставки. Думаем, ему удастся удивить ценителей искусства и представить на зрительский суд нечто новое, что окончательно утвердит его в истории азербайджанского искусства.

Франгиз Агаларова

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