С 28 сентября по 4 октября 2019 года в Азербайджане впервые пройдет I Бакинский Международный фестиваль традиционных ремесел "Народное творчество" при организации Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" совместно с Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCICA).

Как сообщает Day.Az, в рамках фестиваля 29-30 сентября также пройдет I Бакинский международный конгресс "Перспективы развития искусства и ремесла исламского мира".

Следует отметить, что по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с 650-летием великого поэта и философа Насими 2019 год объявлен в стране "Годом Насими". В рамках Международного фестиваля, посвященного Имамеддину Насими, в этом году и пройдет I Бакинский международный фестиваль традиционных ремесел "Народное творчество", а также I Бакинский международный конгресс "Перспективы развития искусства и ремесла исламского мира".

IRCICA, основанный в 1980 году и завоевавший за короткое время симпатии всего мирового сообщества, объединяет 56 исламских стран и является культурным центром Организации исламского сотрудничества. Центр постоянно укрепляет связи между академическими и культурными учреждениями. Особое внимание уделяется сохранению исторических и культурных ценностей и их продвижению на международной арене, сотрудничеству с ведущими мировыми организациями в целях пропаганды богатого культурного наследия Ислама.

В октябре 2018 года Государственный Историко-Архитектурный Заповедник "Ичеришехер" совместно с Азербайджанской Национальной Академией Наук провели первую Международную научную конференцию "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов".

В конференции приняли участие 150 иностранных гостей из 30 стран мира. Среди приглашенных был Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры Халит Эрен. Тогда и было предложено в 2019 году провести I Бакинский фестиваль IRCICA.

26 ноября 2018 года в Стамбуле был подписан договор между Государственным Историко-Архитектурным Заповедником "Ичеришехер" и IRCICA о взаимном сотрудничестве, расширении отношений между исламскими странами и регулярном проведении совместных мероприятий. Продолжением этого сотрудничества стало подписание 2 мая 2019 года в Ичеришехер Меморандума о проведении I Бакинского международного фестиваля традиционного ремесла "Народное творчество" с 28 сентября по 4 октября этого года.

На фестивале, в котором примут участие более 30 стран исламского мира, будет пропагандироваться материальное и культурное наследия Ислама не только в художественном формате, но и в научном направлении. В культурном диалоге Бакинского международного конгресса "Перспективы развития искусства и ремесла исламского мира" примут участие ученые и эксперты по 14 различным темам.

Бакинский фестиваль будет способствовать обновлению богатой и разнообразной исламской культуры, сохраняя ее традиции. Более 50 мастеров представителей каждой исламской страны и международных организаций вынесут на суд зрителей произведения и виды декоративно-прикладного искусства: образцы миниатюрного искусства, украшения, меха, живопись, ковры, национальные костюмы, искусство батика, металлообработка, деревообработка, лепнина, бумага ручной работы и др. Победители фестиваля будут награждены денежными призами.

Н. Гасымова

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