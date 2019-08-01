Научно-публицистический журнал "Азербайджанские ковры", издается при соучредительстве Центра Ковроткачества "Азер-Илме" и президиума Академии Наук Азербайджана. В журнале, который входит в список научных изданий Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, нашли место официальная хроника, дневник Открытого Акционерного Общества "Азерхалча", авторские статьи в сфере искусствоведения, историографии, отдельных народных промыслов, репортажи, научные статьи.

Как сообщает Day.Az, в новом выпуске журнала опубликованы статьи д.и.н., проф. Видади Мурадова "Азербайджанские Гарагоюнлу: поселения и ковры (Институт Археологии и Этнографии НАНА), д.ф.иск. Эльшада Алиева "Изображения костюмов периода Сефевидов в издании "Costumes anciens et modernes habiti antichi et moderni di tutto il mondo" (Институт Архитектуры и Искусства НАНА), д.ф.фил. Малейки Мамедовой "Праздники Рамазан и Гурбан в азербайджанском и анатолийском фольклоре" (Институт Фольклора НАНА), д.и.н. Ильхамы Мамедовой "Традиция чая" (Институт Археологии и Этнографии НАНА), д.ф.ист. Вусалы Вейсаловой "Ювелирное искусство Гянджабасарского региона в XIX- начале XX веков" (Гянджинский Государственный Университет), д.ф.ист. Бахлула Ибрагимли "Ковры огузов: история в орнаментах", д.ф.ист. Тахира Шахбазова "Этнодемографическая ситуация в Северном Азербайджане в XVIII - начале XIX вв." (Институт Археологии и Этнографии НАНА), член-корреспондента НАНА, доктора по искусствоведению Эртегина Саламзаде "Яркие цвета южного региона (AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu), Эллады Аббасовой "Праздник как состояние души народа" (Институт Архитектуры и Искусства НАНА), д.ф.ист. Малахат Фараджевой "Стоянка "Овчулар" на верхней террасе горы Беюкдаш", д.ф.ист. Анара Агаларзаде "Скотоводческое хозяйство в юго-восточном регионе Азербайджана в эпоху поздней бронзы - раннего железа" (Институт Археологии и Этнографии НАНА) и др.

Главный редактор журнала, заведующий сектором "Ковроведения" Института Археологии и Этнографии НАНА, заслуженный деятель искусств, доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала по ссылке http://azerilme.az/Azerbaycan-xalcalari/2018N30/.

Н. Гасымова

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