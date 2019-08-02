Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ с успехом завершил выступления по Европе и балканским странам. Молодые таланты Азербайджана Тамилла Ахадова, Интигам Аллахвердиев, Камилла Гейдарова, Дилара Махмудова и Ульвия Мастанова в составе молодежного хора достойно представили свою страну и продемонстрировали музыкальную культуру и традиционные песни азербайджанского народа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В исполнении хора любители музыки услышали такие известные азербайджанские произведения, как "Не бахырсан" и "Дагларда чичек".

Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Татарстана (Россия), провел 10-дневное турне по городам Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Молодежному камерному хору ТЮРКСОЙ, сформировавшему свой репертуар в этом году в основном из шедевров хоровых песен и произведений современных композиторов тюркских стран, с благодарностью и восхищением рукоплескали любители музыки Пловдива, Нови-Пазара, Будвы, Цетине, Дубровника и Трогира.

Выступления были организованы при поддержке Института имени Юнуса Эмре (Турция) и представителей дипмиссий стран-членов ТЮРКСОЙ балканского региона.

Молодые исполнители продемонстрировали всю красоту и многогранность хорового искусства тюркских народов перед многотысячной аудиторией и жителями балканских стран. Поклонники музыкального искусства впервые получили возможность послушать песни тюркских народов "Не бахырсан" (Азербайджан), "Караторгай" (Казахстан), "Суйгойнум чыкса болбойбу" (Кыргызстан), "Бен гидерим Батума" (Турция), "Бибиджан" (Туркменистан), "Кылпыллама" (Узбекистан) и "Карасувнун дорт кошесы" (Татарстан, Россия). Продолжительными овациями зрители выражали признательность за праздник высокого искусства и восхищение вокальным мастерством молодежного камерного хора ТЮРКСОЙ под управлением казахского дирижера Гульмиры Куттыбадамовой.

Молодежный камерный хор был создан в 2015 году по инициативе генерального секретаря ТЮРКСОЙ, заслуженного деятеля искусств Казахстана Дюсена Касеинова с целью ознакомления широкой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусством тюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.

После турне по балканским странам молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ выступит на Всемирной хоровой выставке IFCM в Португалии.

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