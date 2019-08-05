Мы, музыканты, получаем большое удовольствие, участвуя в Габалинском международном музыкальном фестивале. Об этом Trend сказала известная скрипачка Жанна Гандельман (Израиль), передает Day.Az.

"Это мой шестой визит на Габалинский фестиваль. И каждый год особенный для нас, потому что в фестивале принимает участие огромное число потрясающих музыкантов, разные оркестры, в том числе, и Иерусалимский симфонический оркестр, который выступал здесь два раза. Один фестивальный вечер интереснее другого, публика с большим энтузиазмом встречает и аплодирует музыкантам, очень приятно тут находиться. Мы с нетерпением ожидаем следующего года и продолжения этого прекрасного фестиваля, который уже звучит на весь мир", - сказала Гандельман.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля - 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

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