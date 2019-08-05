В рамках XI Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся камерный концерт, посвященный 80-летию известной пианистки, профессора Джульярдской школы (США) Оксаны Яблонской, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте в числе других музыкантов выступили и ученики Яблонской - известные пианисты, проживающие в Китае - Нингву Ду (Китай) и Сим Хелен (США).

"Я очень счастлива, что мои ученики приехали и выступили на Габалинском международном музыкальном фестивале. Мне такой сюрприз подготовили Фархад Бадалбейли и Дмитрий Яблонский. Они пригласили на фестиваль моих учеников, все это было очень трогательно, я это очень ценю", - сказала Trend Оксана Яблонская.

По словам профессора Джульярдской школы, на концерте в Габале Нингву Ду и Сим Хелен играли в четыре руки. "Они очень талантливые музыканты, замечательные профессионалы, у них громадный репертуар", - добавила Оксана Яблонская.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля - 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!