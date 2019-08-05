Уже звучат последние аккорды XI Габалинского международного музыкального фестиваля, начавшегося 31 июля. В последний день фестиваля - 5 августа вечером в Конгресс-центре Гейдара Алиева состоялся очередной концерт камерной музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первой части концерта, состоящего из двух частей, в исполнении всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской, скрипачки Жанны Гандельман, пианиста Мурада Адыгезалзаде и художественного руководителя XI Габалинского международного музыкального фестиваля, известного виолончелиста Дмитрия Яблонского прозвучали произведения Ф.Мендельсона и И.Брамса.

Во второй части концерта выступило турецкое трио "Миракулум".

Выступившая вначале одна из создателей трио - пианистка Айтадж Рзакулиева коротко рассказала о деятельности коллектива и произведениях, которые будут исполнены. Она сообщила, что трио "Миракулум" было создано в 2018 году по инициативе скрипача Мерта Озкана и ее собственной инициативе. Слово "миракулум" в переводе с английского означает "чудо".

Пианистка Айтадж Рзакулиева родилась в Баку. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, участвовала в мастер-классах таких знаменитых музыкантов, как Л.Филатова, Ф.Бадалбейли, Ф.Караев, Ю.Мильштейн, П.Месснер. Она выступала с концертами в Азербайджане, России, Турции, Португалии и других странах. В настоящее время Айтадж Рзакулиева преподает в Университете Мармара по классу фортепиано и музыковедения, выступает с концертами, семинарами и мастер-классами.

В состав группы также входят турецкие музыканты - скрипач Догу Картанер и вилончелист Фырат Семерчиоглу.

На концерте прозвучали произведения Д.Шостаковича, Г.Свиридова, К.Караева, А.Пьяцоллы, А.Мирзоева и О.Балджи.

Зрители встретили исполнение музыкантов аплодисментами.

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