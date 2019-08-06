5 августа завершился XI Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и "Гилан Холдинг". Фестиваль, ставший прекрасной традицией, и на сей раз своей грандиозностью смог привлечь внимание музыкального мира к Габале. В музыкальном празднике, начавшемся 31 июля и продлившемся шесть дней, приняли участие всемирно известные дирижеры, выдающиеся музыканты, оркестры из России, Израиля, США, Италии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Литвы, Китая и Турции, а также известные музыкальные коллективы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в дни фестиваля ценители музыкального искусства и гости Габалы получили возможность посетить концерты Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанского государственного симфонического оркестра, "Cello Extravaganza" и "Оксана Яблонская и друзья", посвященный 80-летию всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской, симфонического оркестра "Виртуозы Киева" и Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева, молодых азербайджанских исполнителей мугама в сопровождении мугамной группы "Наз-назы", квартета кларнетов "Clarte", трио "Миракулум" из Турции.

5 августа вечером в Центре культуры состоялись церемония закрытия и заключительный концерт XI Габалинского международного музыкального фестиваля. В церемонии приняли участие представители организационных структур фестиваля, руководство района, известные музыканты, ценители музыкального искусства, гости города.

На церемонии закрытия зрителям была представлена концертная программа "Вива, опера" в сопровождении симфонического оркестра "Виртуозы Киева".

На концерте под управлением итальянского дирижера Альвизе Казеллати прозвучали произведения Дж.Верди, Дж.Россини, П.Сорозабала, Ш.Гуно, Э.Корнгольда, Дж.Пуччини.

Выступления солистов Марии Буйносовой (Россия), Модестаса Седлевичуса (Литва) и Умида Исраилова (Узбекистан) были встречены аплодисментами зрителей.

В заключение концерта все солисты исполнили вместе "Заздравную" из оперы "Травиата" Дж.Верди.

Напомним, что в течение шести дней концерты XI Габалинского международного музыкального фестиваля посетили любители музыки как из регионов нашей страны, так и из зарубежных стран. Зрители, которым была предоставлена возможность вживую послушать превосходное исполнение произведений классической музыки, получили от этого большое удовольствие.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева, еще раз подтвердил, что Азербайджан - уникальное пространство, способное представить одинаково совершенно ценности Запада и Востока. Наша страна исторически прилагала усилия для взаимного обогащения различных культур, усиления единства между народами. Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция - один из главных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана. Неслучайно в нашей стране регулярно проводятся важные международные мероприятия - форумы, конференции и фестивали.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, авторитет которого с каждым годом растет, известен как значимое мероприятие, вносящее большой вклад в развитие межкультурного диалога. Как было отмечено в поздравительном послании Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой участникам фестиваля, "Этот праздник дружбы и музыки с участием большого числа музыкантов из разных стран служит выявлению новых талантов, обмену знаниями и исследованиями в данной сфере, поощрению межкультурного диалога".

Итак, прозвучали последние ноты XI Габалинского международного музыкального фестиваля. Габалинский фестиваль, являющийся грандиозным музыкальным праздником, без сомнения, внесет большой вклад в формирование музыкального вкуса у населения, пропаганду в нашей стране музыкальных традиций мира и Азербайджана.

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