Представляем подборку киноновинок, которые стоит посмотреть на большом экране.

"Однажды в... Голливуде"

Режиссер: Квентин Тарантино

Сценарист: Квентин Тарантино

Страна: Великобритания, США, Китай

Жанр: комедия, драма

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и др.

Самую ожидаемую премьеру в отечественных кинотеатрах вы сможете посмотреть уже с 8 августа.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.

"Форсаж: Хобс и Шоу"

Режиссер: Дэвид Литч

Сценаристы: Крис Морган, Дрю Пирс, Гэри Скотт Томпсон

Страна: США

Жанр: боевик

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен и др.

Сложно представить, что "Форсаж" когда-то был фильмом о гонках. Сегодня это развлекательный боевик с невероятно крутыми актерами. На этот раз это Дуэйн Джонсон, который играет Люка Хоббса - американского элитного спецагента, любящего удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание, и Джейсон Стейтем в роли Декарда Шоу - британского пижона, бывшего сотрудника разведки, предпочитающего дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. По сюжету они ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

"Видок: Охотник на призраков"

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Сценаристы: Эрик Беснард, Жан-Франсуа Рише

Страна: Франция

Жанр: триллер, детектив

В главных ролях: Венсан Кассель, Ольга Куриленко, Фрейя Мавор и др.

Только сегодня и завтра в кинотеатрах покажут этот фильм, основанный на реальной истории легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.

"Искусство обмана"

Режиссер: Мэтт Аселтон

Сценаристы: Мэтт Аселтон, Адам Нагата

Страна: США

Жанр: драма, детектив

В главных ролях: Эмили Ратаковски, Тео Джейм и др.

Любителям романтических историй, где красивые герои знакомятся при случайных обстоятельствах и их жизни переплетаются, этот фильм придется по душе.

Эта история о непростых взаимоотношений двух совершенно разных людей. Обаятельный и ловкий вор Иван специализируется на краже произведений искусства. Однажды к нему в голову приходит грандиозная мысль - уйти из "профессии". Но уйти не так просто.

В это же время он встречает молодую модель Элизу с сомнительным прошлым и грузом долгов, а также актерским талантом. Объединившись с ней, Иван проворачивает свое последнее, самое дерзкое ограбление, рискуя свободой, жизнью и любовью. Ему необходимо в очередной раз идти на обман, коварство и подлость, и все это ради Элизы.

"Соблазн"

Режиссер: Жюстин Трие

Сценаристы: Артур Харари, Дэвид Х. Пикеринг, Жюстин Трие

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: триллер, драма

В главных ролях: Виржини Эфира ,Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер и др.

Репертуар кинотеатров приготовил нечто и для любителей триллеров. История Сибил - опытной и успешной женщины-психотерапевта, желающей отказаться от практики, чтобы воплотить давнее желание написать книгу, закручивается, когда ее пациенткой становится юная актриса Марго, ищущая помощи и поддержки. Сибил, очарованная новой пациенткой, будет всё глубже погружаться в чужую историю, не замечая, как её собственная жизнь перевернётся с ног на голову.

"Коррупционер"

Режиссер: Рон Скальпелло

Сценарист: Ник Муркрофт

Страна: Великобритания

Жанр: триллер, драма

В главных ролях: Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Тимоти Сполл, Шон Дули, Хью Бонневилль, Дэвид Хейман и др.

Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Бывший заключенный Лиам, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время он попал в переплёт из-за Клиффорда Каллена, главы преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.

"Король Лев"

Режиссер: Джон Фавро

Сценаристы: Джефф Натансон, Бренда Чепмен, Ирен Меччи

Страна: США

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения

Если вы еще не успели посмотреть историю львенка Симбы в новой экранизации, то спешите в кинотеатр. И не один, а с семьей, так как старая добрая история будет интересна всем членам семьи. Ремейк одноименного мультфильма 1994 года стоит того.

Н. Гасымова

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