Певица AISEL, представлявшая Азербайджан на "Евровидении-2018", входит в число финалистов международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019".

Как сообщает Day.Az, финал "Новой волны 2019" пройдет с 24 по 29 августа в Сочи. Подготовка нашей соотечественницы к финальным выступлениям идет полным ходом. Уже известно, что на конкурсе она исполнит две свои авторские песни "Огни столицы" и "Невероятно".

В рамках "Новой волны" издание "Ваш модный журнал" выбирает самого стильного конкурсанта этого года - AISEL входит в число возможных номинантов на победу.

Н. Гасымова

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