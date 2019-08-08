Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о перспективах работы с российскими театрами в новом сезоне. В планах - новая постановка "Легенды о любви" в Баку с участием Григоровича! Day.Az со ссылкой на Trendпредставляет читателям данное интервью.

- Известно, что совместная работа Азербайджанского оперного театра и крупнейших театров России - добрая и старая традиция. Как обстоят дела сейчас?

- Так же, как и прежде - хорошо. Наши творческие связи с Большим, Мариинским театрами длятся много лет и никогда не прерывались. Мы приглашаем российских артистов оперы и балета к себе в Баку на гастроли и делаем все, чтобы наши самые талантливые артисты выступали на главной оперной сцене Москвы, в Большом театре. Должен сказать, что такие выступления всегда проходят с большим успехом. Не так давно в Большом театре показывали балеты Гара Гараева, Фикрета Амирова, причем в этих постановках были задействованы оркестр и артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Также в Большом театре была показана новая версия "Семи красавиц" в хореографии Василия Медведева. Я не могу не отметить постановку балета "Любовь и смерть" нашего выдающегося композитора Полада Бюльбюльоглу, посла Азербайджана в России, который успевает, несмотря на свой напряженный график, заниматься творчеством. Я имел честь ставить этот балет в Белоруссии. Очень люблю эту музыку, и знаю, что в России она тоже имела большой успех - показы в Большом проходили при аншлаге и были встречены овациями зрителей.

- Да, в Большом тогда показывали "Любовь и смерть" Екатеринбургского театра оперы и балета.

- Я как раз хотел отметить, что нашу культуру знают не только в столичных городах России, но и в регионах. Здесь и Екатеринбург, и Астрахань, и Казань, откуда мне недавно поступило предложение по организации гастролей. В свою очередь, мы в Баку с удовольствием принимаем ярких исполнителей из российской провинции. Я сам очень давно сотрудничаю с различными российскими оперными театрами. Сейчас я - приглашенный дирижер Академического симфонического оркестра имени Сафонова Северо-Кавказской филармонии. А учился я в Петербурге, где потом работал в Михайловском театре. Я часто вспоминаю те наши спектакли - "Иоланту" Чайковского, "Любовный напиток" Доницетти... В общем, как я и говорил, у нас с Россией действительно очень тесные творческие связи, и мы заинтересованы в их расширении и укреплении.

- А есть ли какие-то интересные совместные проекты, которые мы сможем увидеть на бакинской сцене в новом сезоне?

- В этом году все мы потеряли всемирно известного композитора - Арифа Джангир оглы Меликова, музыку которого знают и любят и в России, и в Азербайджане. Его симфонии исполняют самые известные оркестры мира - в частности, исполнением его знаменитой Шестой Симфонии дирижировал Валерий Абисалович Гергиев. А когда я учился в Петербургской консерватории и увидел афишу Мариинского театра "Легенда о любви" - мне как азербайджанцу стало тепло на душе... Этот балет был впервые поставлен в 1962 году - и Меликов проснулся знаменитым на весь СССР. С тех пор "Легенда о любви" украшала сцену многих театров, ее ставили в 64 странах мира - и вот, до конца этого года мы, при участии великого Юрия Григоровича и его замечательной команды, представим "Легенду о любви" в Баку.

- О, это действительно великое событие. Премьера пройдет в сезоне 1919-1920?

- Да, мы так планируем . Я уверен, это станет важной творческой вехой в сотрудничестве театров России и Азербайджана. Ведь "Легенда о любви", музыка Арифа Меликова - это, в общем-то, наша общая история. А то, что в этой постановке будет участвовать сам Григорович, даст новый толчок развитию нашего балетного искусства. У нас невероятно талантливые артисты, настоящие трудоголики, неустанно развивающие свой талант - и я уверен, что спектакль даст им по-настоящему раскрыться. Жаль, что Ариф Меликов не успел увидеть новую постановку.

- Да, действительно жаль. А какие еще планы есть с российскими коллегами?

- Хотим поставить "Обручение в монастыре" Прокофьева с приглашением кого-то из крупных российских оперных режиссеров. Это будет уже весной следующего года. И есть очень интересная идея поставить "Летучую мышь" Иоганна Штрауса.

- Так ведь это же оперетта!

- Но по уровню сложности это произведение находится на одном уровне с оперой - и потому, "Летучую мышь" ставят многие оперные театры мира. К нам несколько месяцев тому назад приезжала профессор Лариса Борисовна Рудакова, одна из самых ярких солисток Большого театра России. Она прожила в Баку две недели, и все две недели занималась с нашими солистами. Это были очень интенсивные уроки, которые, думаю, прекрасно повлияли на развитие наших артистов - а у нас очень молодая труппа. Оперетта - очень сложный жанр, несмотря на видимую легкость. Здесь нужен особый артистизм, легкость, прекрасное владение вокалом. Лариса Борисовна бывала и на наших спектаклях, много хороших слов говорила в адрес наших солистов - и вот это и была ее идея, поставить "Летучую мышь". По ее словам, у нас есть все голоса для того, чтобы это была успешная постановка. Так что мы сейчас размышляем в этом направлении.

- Раз уж заговорили об оперетте: не так давно в Петербурге проходил вокальный конкурс имени Георга Оттса, где вы были членом жюри. Это был первый такой опыт?

- Да, организаторы конкурса пригласили меня, как представителя Азербайджана, азербайджанской музыкальной культуры. Сложная и очень важная для меня лично работа: в жюри, где представлены театры, начиная с Ла Скала и заканчивая Нью-Йорком, организаторы захотели увидеть и Азербайджанский театр оперы и балета. Это была огромная честь для меня.

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