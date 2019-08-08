Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев в интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева сообщил, что до конца этого года в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет "Легенда о любви" Арифа Меликова.

"В этом году все мы потеряли всемирно известного композитора - Арифа Джангир оглы Меликова, музыку которого знают и любят и в России, и в Азербайджане. Его симфонии исполняют самые известные оркестры мира - в частности, исполнением его знаменитой Шестой Симфонии дирижировал Валерий Абисалович Гергиев. А когда я учился в Петербургской консерватории и увидел афишу Мариинского театра "Легенда о любви" - мне как азербайджанцу стало тепло на душе... Этот балет был впервые поставлен в 1962 году - и Меликов проснулся знаменитым на весь СССР. С тех пор "Легенда о любви" украшала сцену многих театров, ее ставили в 64 странах мира - и вот, до конца этого года мы, при участии великого Юрия Григоровича и его замечательной команды, представим "Легенду о любви" в Баку", - сказал дирижер.

Отметим, что Балет Арифа Меликова создан в трёх действиях, семи картинах, на либретто поэта и драматурга Назыма Хикмета собственной драмы "Ферхад и Ширин", которая, в свою очередь, основывалась на поэме азербайджанского философа и поэта XII-XIII веков Низами Гянджеви "Хосров и Ширин". В основу произведения положена старинная легенда о любви каменотеса Ферхада и восточной принцессы Ширин. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр), и с тех пор этот спектакль был поставлен на лучших сценах мира. На сегодняшний день балет, ставший классикой XX века, не теряет свой актуальности благодаря уникальной и сложнейшей хореографии. Хореографом-постановщиком является народный артист СССР Юрий Григорович, сценограф - народный художник СССР Симон Вирсаладзе.

Напомним, что выдающийся композитор, лауреат Государственной премии Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдара Алиева", народный артист СССР и Азербайджана Ариф Меликов скончался 9 мая этого года. Композитора похоронили в I Аллее почетного захоронения.

Ф. Агаларова

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