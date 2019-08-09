Величка Йочева выступит в Баку
В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 25 сентября в Международном центре мугама в Баку будет представлена концертная программа, в которой примут участие болгарская виолончелистка Величка Йочева и народный артист Азербайджана, пианист Мурад Гусейнов, сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.
На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Луиджи Боккерини и других.
XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября.
В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.
В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.
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