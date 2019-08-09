Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - пару дней назад прилетели в Баку. Супружеская чета прилетела в столицу Азербайджана, чтобы поздравить маму Юсифа Эйвазова с юбилеем. В ходе своего визита они также побывали на азербайджанской свадьбе, "острый репортаж" с которой вела в своем Instagram Анна Нетребко.

Отметим, что мировая звезда всегда делится со своей полумиллионной аудиторией событиями из жизни. На этот раз она рассказывает подписчикам об Азербайджане, показывая наши развлечения, кухню, достопримечательности, а теперь и регионы.

Вчера супружеская пара отправилась путешествовать по районам Азербайджана. По пути они останавливались делать фотографии и, конечно же, делиться пейзажами с подписчиками в Сети.

Так, Нетребко поделилась фотографиями и видео, снятыми в Шамахы и Шеки, где оперная дива впервые попробовала шекинскую халву.

Н. Гасымова

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