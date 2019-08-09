Жюри Международной кинопремии White Unicorn International Film Festival 2019 (Индия) удостоило азербайджанский фильм "Степняк" награды в категории "Лучший художественный фильм на иностранном языке" за июль-август месяцы, сообщил Trend режиссер картины Шамиль Алиев, передает Day.Az.

Вручение приза состоится 11 августа 2019 года городе Калькутта (Индия). На церемонии будет представлено видеообращение режиссера Шамиля Алиева.

Сюжет картины: Живет молодой Степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

"Степняк" снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в порядка 50 международных кинофестивалях, обладатель множества наград в номинациях, как лучший художественный фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер и актриса т. д. Был номинантом премий Антониони и Тарковского, призером - Жан Люк Годара и Ингмар Бергман. Картина была включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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