В Баку 18-20 октября 2019 года пройдет II Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), сообщили Trend организаторы проекта, передает Day.Az.

Посредством платформы для отправки работ на фестивали FilmFreeway на рассмотрение отборочной комиссии Международного фестиваля ANİMAFİLM поступили 268 заявок из 50 стран мира, от Азербайджана был представлен один фильм.

"В этом году больше всего заявок поступило из США и Великобритании. Мы получили очень интересные фильмы и сценарии. К сожалению, от нашей страны на конкурс был представлен всего один фильм", - сказал директор фестиваля Рашид Агамалыев.

Он добавил, что в связи с этим на фестивале не будет проведен конкурс в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм".

Отметим, что итоги смотра отборочной комиссии фестиваля будут известны 31 августа 2019 года. Список фильмов и сценариев, отобранных в конкурсную программу, будет опубликован на официальном сайте проекта.

В течение трех фестивальных дней вниманию зрителей будут представлены анимационные фильмы, снятые для взрослых и детей, состоятся воркшопы и другие мероприятия. По итогам фестиваля будут названы победители в различных категориях.

На фестивале в текущем году, наряду с международным жюри, в составе которого представлены известные кинематографисты и деятели искусств, также будет создано жюри, в которое войдут дети.

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