Продолжается регистрация на участие в VI Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, состоится в Бакинском дворце спорта.

В ходе мероприятия различные издательско-полиграфические учреждения, дома книги, а также другие соответствующие организации получат возможность продемонстрировать и выставить на продажу свою печатную продукцию, провести переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

Каждому участнику книжной выставки-ярмарки бесплатно предоставляется экспозиционный стенд (до 6 квадратных метров) и оборудование.

Информацию об участии необходимо подтвердить до 19 августа 2019 года, а заявку-договор на участие нужно отправить не позднее 31 августа 2019 года (nrtis@mct.gov.az).

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