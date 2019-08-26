Alioglu Media Group сняла фильм в жанре ужасов и психологического триллера "Adam". Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend режиссер-постановщик, автор сценария и художник-постановщик Амиль Алиоглу.

Съемки картины состоялись в 2018 году в Баку и регионах страны - Гедабеке, Товузе, Исмаилы, Говларе (Товузский район).

Автор сценария - Садиг Насиров, режиссер - Ибрагим Абилов, оператор-постановщик - Матлаб Ягубоглу, автор музыки - Иффет Аскеров, главный продюсер - Байрам Мургузов, исполнительный продюсер - Габиль Алиоглу, художник по гриму - Шафа Джаббарова, монтаж - Фирдовси Набиев. В ролях - Амиль Алиоглу, Мехрибан Гулиева, Рашад Сафаров, Зульфия Мамедова, Арзу Абдулова, Мурад Абдуллаев, Эльвина Атакишиева, Эльвин Агаев, Лена Хосрова, Ханым Садыгова, Ряван Ибрагимов, Сяма Ибрагимова, Мухаммедали Асланов, Расул Гумбатов, Гюльнар Мамедова, Ибрагим Абилов и другие.

Сюжет фильма: Маленькая Аиша вместе с матерью решают совершить путешествие. Но за несколько километров до места назначения они вынуждены свернуть к пункту назначения по лесной дороге, так как на основной трассе происходит автокатастрофа и она становится временно закрытой. Но происходит так, что и они сами попадает в аварию, когда ... им навстречу выходит незнакомый мужчина. Как оказывается, они попадают в руки жесткого маньяка, который в детстве пережил семейную трагедию из-за жесткого обращения его отца с матерью, поэтому получил серьёзную психологическую травму и испытывает ненависть ко всем людям. Всех, кто попадает в руки маньяка, ожидает мучительная смерть. Эта участь ждет и мать с ребенком...Более того, все кто спешат к ним на помощь сами становятся жертвами маньяка...Как же им удастся спастись?... Более того, Аиша сама увлекалась книгами, не соответствующими ее возрасту...

"Одна из целей проекта - просветительская борьба с бытовым насилием в семье, чтобы дети не становилась свидетелями жесткого обращения и не травмировали себе психику. Более того, фильм призывает детей больше читать художественную литературу, интересные рассказы и истории, а не книги, которые травмируют сознание. Чтобы в жизни людей путеводной звездой всегда была любовь", - отметил Амиль Алиоглу.

Фильм ближайшее время будет представлен в кинотеатрах страны и на международных кинофестивалях.

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