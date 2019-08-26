Волшебный Баку вызвал большой интерес туристов - ФОТО
На Площади фонтанов в Баку состоялся очередной концерт в рамках проекта "Sehrli Bakı" (Волшебный Баку), реализуемого Главным управлением культуры города Баку. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.
Концертная программа в минувший уик-энд вызвала большой интерес бакинцев и гостей столицы, среди которых было много туристов. Яркие эмоции и впечатления гостям вечера подарили молодые исполнители Аяз Бабаев, Айгюль Байрамова, Турал Мамедов, Наргиз Абдулс, Гюльнара Дадашова, Нара Пашаева, Хаял Гусейн, танцовщица Сабина Исмайлова, группа "Stop" и другие.
Отметим, что в рамках проекта "Sehrli Bakı" концертные программы будут проводиться в конце каждой недели до 30 сентября.
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