https://news.day.az/culture/1150583.html В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт звезд эстрады - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт звезд эстрады - ФОТО
26 августа в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт с участием звезд эстрады.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на концерте заслуженный артист Мири Юсиф, известные певцы Диляра Кязимова, Самра Рагимли, Рауф Ахмедов, рэперы Эльшад Хосе и Гурд представили зрителям интересную программу.
Проживающий в настоящее время в Москве популярный азербайджанский певец Джони был особым гостем вечера и исполнил свои известные хиты.
Концертная программа была с интересом встречена зрителями.
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