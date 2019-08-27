В преддверии нового 99-го сезона с 1 по 4 сентября Театр имени Евгения Вахтангова проведет гастроли в столице Азербайджана, которые будут проходить в рамках Международного театрального фестиваля в Баку - M.A.P., а также зарубежной части программы "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт театра.

Вахтанговцы представят три показа "Евгения Онегина" (1-3 сентября) в постановке Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также два спектакля в постановке Михаила Цитриняка - "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др.

Спектакли будут проходить на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Аббревиатура фестиваля M.A.P. расшифровывается как "Music. Art. Performance".

"Наша затея очень амбициозная, - говорит куратор и художественный руководитель фестиваля M.A.P. Кямран Шахмардан. - У Азербайджана славная театральная история - в начале XX века здесь был настоящий театральный бум, прекрасный театр существовал у нас и в советские времена. Но сейчас азербайджанский театр в поиске своего лица, новых форм. После распада СССР театральные связи с другими странами постсоветского пространства, с их искусством, к сожалению, были разрушены. Поэтому нам очень хотелось бы показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры театрального искусства - не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города, потому что туризм здесь сейчас развивается все активнее. Именно поэтому мы не сосредотачиваемся на каком-то одном жанре - хочется предложить зрителям разное, дать им возможность выбора".

"Я уверен - культурные связи, которые налаживаются в Баку, будут крепкими и будут способствовать обмену опытом, организации гастролей и реализации совместных проектов. Баку - потрясающий город, где жизнь кипит и это вызывает восхищение, здесь прекрасные театры, и мы надеемся на организацию больших гастролей нашего театра в Баку, где еще не выступали", - отметил Кирилл Крок во время встречи в ноябре 2018 года с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым.

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