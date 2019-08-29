Как однажды сказал азербайджанский художник Ханлар Мамедов, Баку сложно сравнивать с другими городами, потому что он по-своему уникален.

И лучше всего, эту уникальность отражает "Старый город" в центре Баку - Ичеришехер, который рисовал Х.Мамедов.

Коллекция данных работ была выпущена в виде открыток на английском языке, для туристов приезжающих в Азербайджан. В набор вошли работы Ханларова сделанные в 1983, 2003 и 2005 годах, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Как говорил Х.Мамедов в одном из интервью: "Я работаю в разных стилях, это и экспрессионизм, и импрессионизм, и графика, кое-где даже присутствует реализм... Желание написать картину не поддается никаким объяснениям - все происходит в порыве вдохновения, в котором принимают участие талант и опыт художника. ...Мой любимый жанр - это пейзаж."

Представляем читателям подборку работ Ханлара Мамедова, посвященную Ичеришехер.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!