https://news.day.az/culture/1151634.html В Московской консерватории прозвучит произведение азербайджанского композитора
В Московской консерватории прозвучит произведение азербайджанского композитора
В Малом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского 29 сентября пройдет концерт, посвященный юбилею основателя Фонда П.И.Юргенсона - Бориса Юргенсона (1949-2015).
В концертную программу также включено произведение композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Фараджа Караева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.
На концерте прозвучит "Постлюдия - VIII" для кларнета, фортепиано и струнного квартета Фараджа Караева. Произведение исполнит ансамбль "Новая музыкальная студия".
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