В Малом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского 29 сентября пройдет концерт, посвященный юбилею основателя Фонда П.И.Юргенсона - Бориса Юргенсона (1949-2015).

В концертную программу также включено произведение композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Фараджа Караева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

На концерте прозвучит "Постлюдия - VIII" для кларнета, фортепиано и струнного квартета Фараджа Караева. Произведение исполнит ансамбль "Новая музыкальная студия".

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