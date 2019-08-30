В Сочи завершился ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который в этом году проходил в 18-й раз.

Как сообщает Day.Az, Азербайджан принял участие в конкурсе в четвертый раз. Страну в этом году представила певица AISEL, ранее участвовавшая в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018". В третий конкурсный день участники "Новой волны-2019" представили на суд зрителей песни из своего репертуара - в исполнении AISEL прозвучал хит "X my heart", с которым она выступала на "Евровидении" в Лиссабоне.

По итогам третьего дня AISEL набрала 83 балла и оказалась по результатам суммирования голосов жюри за три дня на 8-м месте, набрав в целом 234 балла.

Примечательно, что король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров оценил третье выступление азербайджанской исполнительницы высшим баллом, поставив AISEL 10-ку.

Добавим, что победительницей конкурса стала представительница Албании Инис Незири.

Н. Гасымова

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