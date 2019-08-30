Пространство Современного Искусства YARAT с 10-го по 20-е октября при партнерской поддержке компании Bakcell проведет в Баку третий международный театральный фестиваль M.A.P.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства, с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и познакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления - от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

В этом году участниками фестиваля стали: Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), Театр "Приют комедианта" (Россия), Театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский Театр (Латвия), Академический Малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz" (Израиль), Театр "Sardegna" (Италия), Театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и Компания "Recirquel" (Венгрия).

Фестиваль официально откроется спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Камрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедкулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом. Однако, первые фестивальные ласточки появятся еще в начале сентября, когда бакинская публика сможет увидеть сразу 3 спектакля легендарного Вахтанговского театра. Постановка "Евгений Онегин" Римаса Туминаса уже успела завоевать признание критиков и зрителей по всему миру, а в Баку ее можно будет увидеть на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра. Еще две свои работы ("Медея" с Юлией Рутберг и "Крик лангусты") вахтанговцы покажут на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Там же, на сцене Русской Драмы, можно будет посмотреть "Дядю Ваню" великого Льва Додина с восхитительной Ксенией Раппопорт в роли Елены Андреевны.

Петербургский театр "Приют комедианта" привезет модную сейчас пьесу "Человек из Подольска" о поисках смысла и неумении ощутить вкус и радость жизни. Текст Дмитрия Данилова выдержал много постановок и в 2018 году был удостоен премии "Золотая Маска" с формулировкой "за работу драматурга".

Новый Рижский театр вошел в программу с уже полюбившейся зрителям пьесой "Соня" ироничной Татьяны Толстой. Поставил пьесу знаменитый латвийский театральный режиссёр Алвис Херманис, Лауреат высшей театральной награды Европы в номинации "Новая театральная реальность".

Фестиваль M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег. Октябрьская программа будет богата лекциями и мастер-классами от гостей фестиваля. Более подробная информация скоро будет доступна на сайте фестиваля.

Отметим, что первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell уже третий год подряд является главным спонсором и основным партнером Фестиваля M.A.P. Bakcell делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие культуры и искусства в Азербайджане, а также популяризацию духовных ценностей среди молодого поколения.

Открытие M.A.P. будет сопровождаться экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT будет возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

Н. Гасымова

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