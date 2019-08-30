Заключение. По ссылкам можно ознакомиться с первой, второй и третьей частями.

Day.Az представляет масштабное интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым.

Насколько известно, Азербайджан временами входил в состав Ахеменидской и Сасанидской империй, которые исповедовали зороастризм. Неужели не было попыток внедрить эту религию в среду азербайджанского населения?

М. Каганкайтукский в Истории Албании сообщает, что во времена персидского царя Иездегирда пришло в Албанию "строжайшее повеление повиноваться учению могов". При этом поступил указ "отцам жениться на дочерях, братьям на сестрах, сыновьям на родных матерях, внукам на праматерях". Албаны начали сопротивляться, но так как подобное повеление поступило и в Армению, они, объединившись, подняли восстание и добились успеха.

Встречались ли первым арабам, вторгнувшимся в Азербайджан зороастрийцы?

Арабский историк Табари (839-923) использует слова и маджусы/маги и зороастрийцы. В одном случае он имеет ввиду предсказателей, ясновидцев (которые вполне могли быть в числе священнослужителей разных религий), а в другом лиц исповедующих зороастрийскую религию. Табари говорит, что Зороастр был мастером/учителем магов" (Табари, т.4). Из сказанного Табари можно сделать вывод, что к тому времени у зороастрийцев была каста магов - ясновидцев и предсказателей. Табари отмечает, что Зороастр свою пророческую миссию начал в Азербайджане, но затем, перебрался в Балх к персидскому царю Виштаспу (Табари, т.4). Если учесть, что первым принявшим зороастризм был Виштаспа, то Зороастр ушел из Азербайджана, не добившись кого-либо склонить к своей религии. Некоторые современные исследователи, не вникая в суть считают, что под словом "маджусы/маги" арабских источников, имеются ввиду Зороастрийцы. Зия Бунятов слово "маджус" переводит, как многобожники. Но таковыми были тюрки-тенгрианцы, а не зороастрийцы. Известный ученый арабист, Нариман Гасымзаде по моей просьбе исследовал слово "маджус" в арабских источниках. Согласно его сообщению, слово "маджус/маг" используется и в Коране, но категорически не в значении зороастриец. В арабской традиции слово "маг" используется в значении "волшебник, предсказатель, ясновидец". Следует отметить, что одним из первых в античной литературе слово маг использовал Геродот, имея ввиду не религию вообще, а мидийских "ясновидцев, предсказателей". Эта мидийская традиция ясновидцев и предсказателей, впоследствии распространилась среди других религий. Да и ныне широко распространенное в европейских языках слово "маг, магия" имеет мидийское происхождение и такое же значение. О том, что термин "магиа" не означает зороастриец, подтверждает Табари сообщая, что "Беварасп практиковал магию" (Табари, т.1). Учитывая, что Беварасп/Аждахак был одним из ведущих антизороастрийцев, можно сделать однозначный вывод, что слово магия не могла означать зороастриец.

Неужели даже в индивидуальном плане никто из тюркского населения Азербайджана не принимал зороастризм?

По всей вероятности, попытки были. Поэтому нельзя исключать, что в индивидуальном аспекте кто-то может и принимал зороастризм. В пример хотел бы напомнить знаменитую легенду о Девичьей башне. В легенде говорится, что некий Хан хотел жениться на своей дочери, и якобы она поставила условие, что исполнит его волю, если он построит для нее башню. По завершению строительства она поднялась на верхнюю площадку башни и бросилась оттуда в море, не исполнив волю своего отца. Я всесторонне исследовал Девичью башню, и в связи с тем, что башню часто связывают с зороастризмом, провел сопоставительные исследования всего, что связано с ней. В конечном итоге пришел к выводу, что Девичья башня была построена еще до зороастризма, в VIII в. до н.э. (впервые об этом сказал Давуд Ахундов) и была она святилищем скифской языческой богини Дэвы. Богиня Дэва была одновременно богиней Огня. Служители этого святилища, как и сама богиня, должны были быть девственницами. Возможно, отец одной из служительниц этого святилища принял зороастризм и, согласно закону, этой религии должен был жениться на своей дочери. Она же, сохраняя верность своей незороастрийской религии, предпочла погибнуть, нежели выйти замуж за отца (см. Гасан Гасанов, Девичья Башня). Эту легенду до недавнего времени наши экскурсоводы без каких-либо комментариев усиленно рассказывали иностранцам, которые уезжали из Азербайджана со странными чувствами. Мы не должны бояться этой легенды, а, наоборот, упоминая ее, подчеркивать ценности нашего народа языческого, доисламского периода, противоречащих зороастризму. Эта легенда сообщает не о странных обычаях наших предков, а, наоборот, подтверждает, что в своей массе тюрки Азербайджана придерживались своих языческих традиций и не принимали зороастризм, даже ценой жизни.

Только ли этническое отличие разделяло зороастрийцев и незороастрийцев?

Нет! Их разделяла и система ценностей.

Расскажите, пожалуйста, хотя бы кратко, какие ценности разделяли наших доисламских тюркских предков от зороастрийцев?

В Авесте одним из самых агрессивных врагов зороастризма является туранец Франграсйан. Авестийского Франграсйана Фирдоуси называет Афрасиабом. Великие ученые средневековья Махмуд Кашкарлы и Юсиф Баласагунлу, в свою очередь отмечают, что Афрасиаб/Франграсйан это великий тюркский полководец Алп Ар Тонга. Согласно Авесты, Франграсйан/Афрасиаб для зороастрийцев, "захватчик", "враг зороастрийцев", "негодяй", "злодей туранец" и т.д. (Авеста). Отношение к умершему у зороастрийцев диаметрально расходилось с подобными тюркскими традициями. Авеста обвиняет, что: "Ангро-Манью/Ахриман многопагубный мерзкий, неискупаемый состряпал грех погребения трупов, грех предания трупов огню (так написано в оригинале)". Зороастрийцы считали, что ни землю, ни огонь нельзя было осквернять соприкосновением с трупом. Поэтому, тот, кто закопает человека в землю, согласно зороастрийской традиции должен быть подвергнут 500 ударам "лошадиной плети". Лица, занимающиеся зороастрийским похоронным обрядом, "до конца своих дней считались нечистыми". (Авеста, Видэвдад, Похоронный обряд). У доисламских тюрков, было наоборот. Они и хоронили в земле и обугливали труп. Этот символический ритуал означал вручение умершего под покровительство Верховной богини скифов Табити. Напоминаю, что обугливание на тюркских языках означает "тапитма", а имя верховной скифской богини огня Табити.

В одном из своих интервью вы говорили о кровно-родственных браках среди зороастрийцев, не раскрыв их сути. Расскажите, пожалуйста, об этом обычае зороастрийцев.

В зороастризме узаконен кровно-родственный брак, называемый ими хваэтвадата...В Авесте написано: "Я - Присягаю Вере маздаяснийской...поощряющей хваэтвадату! Это - присяга Вере Маздаяснийской!" (Ясна, 12, Символ веры 7-9) Таким образом, человек, присягающий зороастрийской религии, должен подтвердить свою верность хваэтвадате! Что такое хваэтвадата? Это "брак между своими", "брачно-родственный", брак, ближайших родственников: отца с дочерью, матери с сыном, брата с родной сестрой и т.д. В одном из зороастрийских книг написано: Спросил мудрец у Духа разума: "Какое доброе деяние больше и лучше?", Дух разума перечисляет 7 добрых дел, в числе которых вторым упоминает "брак кровнородственный". (Суждения Духа разума). В зороастрийской книге "О праведном Виразе", написано: "А у Вираза было семь сестер, и каждая из семи была Виразу женой". По сообщению Геродота Ахеменидский царь Камбиз женился вначале на одной своей сестре, а затем на другой (Геродот III, 31). Современник Геродота, Ксанф Лидийский сообщает: "Мужчины- зороастрийцы сожительствуют со своими матерями. Они также могут вступать в связь с дочерями и сестрами". Автор первого века Иосиф Флавий сообщает, что парфянский царевич Фраатак умертвил своего отца Фраата V, вступив в преступный сговор со своей матерью, с которой поддерживал интимные отношения. Шапур I (239-272) женился на своей собственной дочери и др. Царица Великой Армении Эрато, последняя из рода Арташесидов была замужем за своего единокровного брата Тиграна IV. Это, по всей вероятности, связано с тем, что как говорит М.Хоренский династия Араташесидов имела парфянское происхождение, которые были зороастрийцами. Таких примеров было достаточно много в зороастрийской практике. Что касается тюрков, у них все было наоборот. Они придерживались строгих экзогамных норм. У них не допускались даже браки между представителями одного племени. Как отмечает, азербайджанский историк Фазлуллах Рашидаддин, нарушение указанных родовых норм грозило изгнанием или даже смертью.

Наиболее распространена идея, что Новруз-Байрам имеет зороастрийские корни. Каково Ваше мнение?

Для того, чтобы так утверждать, нет никаких оснований! Информация о зороастрийских праздниках дается в Авесте и других зороастрийских книгах как Бундахишн и Висперед. В Бундахишне от имени Ахура-Мазды говорится: "Творения мира полностью созданы мною за триста шестьдесят пять дней", то есть за шесть периодов-гаханбар, которые составляют один год". (Глава XXV О делах веры). Таким образом по зороастрийской традиции год разделен на шесть периодов-гаханбаров, которые и признаются праздниками. Их в общей сложности шесть и квалифицируются следующим образом: середина весны; середина лета; праздник сбора урожая; праздник возвращения скота с летовок; середина зимы, обед в честь Фравартиша. В числе этих праздников отсутствует праздник под названием Новруз. Нет праздника и в честь Дня Весеннего равноденствия, но зато есть праздник называемый "Маидьо-зарем", отмечаемый "в середине весны" и, согласно Виспереду, означающий "молочный". Как видите, Новруз-Байрам со значением праздник встречи нового года в день Весеннего равноденствия среди перечисленных зороастрийских праздников отсутствует. Мэри Бойс, признанный исследователь зороастризма, полагаясь только на современную реалию, считает (но никак это не доказывает), что Новруз-Байрам должен быть занесен в перечень зороастрийских праздников.

А как насчет нашего знаменитого новруз-байрамского костра и перепрыгивания через него? Неужели он тоже не имеет отношения к зороастризму?

Вы имеете ввиду, один из ведущих атрибутов Новруз-Байрама, "вторник почитания Огня/Od çərşənbəsi". Эта традиция не только не имеет отношение к зороастризму, но и противоречит зороастрийским обычаям, считается у них грехом. Подобный обряд ни в какой форме не записан в зороастрийских текстах. Зороастрийцы, во-первых, в честь прихода весны костер не разжигают, а, во-вторых, через огонь не только не прыгают, но считают это великим грехом. В зороастрийской книге о праведном Виразе, там, где описывается зороастрийский ад, говорится о женщине, "тело которой жрали вредные твари": "Что за грех совершило это тело?". Спрашивает осматривающий ад, сопровождающие по аду сообщают: "Это душа грешницы, которая на земле "размещала под собой огонь и держала над огнем тело". Судя по этому, сугубо зороастрийскому, тексту "держать огонь под собой грешно" и за это можно попасть в ад. А многие сторонники зороастрийского происхождения Новруз-Байрама надуманно, не имея никаких оснований, утверждают, что перепрыгивать через огонь - это зороастрийская традиция. В одной из основных книг зороастризма Бундахишне записано: "В месяце Дей всюду разжигают костры. Это означает, что пришла зима". Повторяю, что зороастрийцы костры разжигают в честь прихода не весны, а зимы. Месяц Дей, согласно зороастрийскому календарю, охватывает период от 22 декабря до 22 января.

Когда же, в таком случае, отмечался Новруз, Новый год по зороастрийскому календарю?

В первоисточниках нет сведений о сугубо зороастрийском календаре. Поэтому за основу зороастрийского календаря условно принимается древнеперсидский календарь. Должен Вам сказать, что понятие "Новруз" категорически не означает именно день весеннего равноденствия, как у нас в Азербайджане сейчас принято считать. Во-первых, согласно древнеперсидскому календарю, Новруз, означая "новый день", мог быть в любом из календарных месяцев, но вовсе не обязательно как первый день нового года. Во-вторых, Бируни (973-1050) и Омар Хаййам (1048-1131) отмечают, что, мифический персидский царь Джамшид праздник Новруз в качестве начала нового года установил на 22 июня, в день летнего солнцестояния. Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм, Новый год, т.е. Новруз, отмечался именно 22 июня. Персы лишь в начале XI в., в исламский период, когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха, стали отмечать Новруз в значении Нового года в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает М.Бойс решение о праздновании Нового года в марте, приняли лишь в начале XX века. Весь известный период истории тюрки встречали и встречают Новый год в день весеннего равноденствия в марте. Бируни именно март месяц в тюркской традиции называет "биринчи ай/первый месяц". Это подтверждают Насреддин Туси и Улуг-бек. В настоящее время персы и тюрки одновременно отмечают праздник Новруз в день весеннего равноденствия. Но концепция и атрибуты праздника совершенно разные. Так что мы, во-первых, можем утверждать, что мартовский Новруз никакого отношения не имеет к зороастризму, а, во-вторых, праздники персидский Новруз и тюркский, в т.ч. азербайджанский Новруз-Байрам, имеют совершенно разные обрядовые традиции. Как говорится, у каждого свой новогодний праздник, а точнее свой Новруз.

В народе распространено мнение, что Девичья башня и храм огнепоклонников в Сураханах являются памятниками зороастрийской религии. Так ли это?

Нет, совершенно не так! Девичья башня представляет собой восьмиэтажное святилище, которое, как показывают исследования, отражает восьмибожий пантеон. В зороастризме священным является цифра 7, которая состоит из Ахура-Мазды и шести Амеша-спента/Бессмертные святые. В то же время из известной науки языческих (многобожье) вероисповеданий, согласно Геродоту, восьми божествам поклонялись скифы. Скифы занимают особое место в нашей истории и признаются этносом, создавшим в 612 г. до н.э. страну под названием "Атропатена/ Адорбайган". В своей монографии "Девичья башня", изданной на азербайджанском и русском языках, а также ЮНЕСКО на английском языке, я подробно описал, что Девичья башня была построена в VIII в. до н.э. двумя тюркскими этносами: киммерийцами и скифами. Башня изначально была посвящена упоминаемой Геродотом скифской богине Огня - Табити, которая, к тому же, признается как богиня-Дева. Подобная семантика и явилась основой названия этого сооружения в виде "башня Дэвы" или "Девичья башня". В Авесте нет никаких сообщений о наличии зороастрийской богини Дэвы, которая одновременно могла бы символизировать Огонь, к тому же, чтобы в ее честь было сооружено такое величественное святилище. Что касается храма огнепоклонников в Сураханах, то его происхождение особо доказывать нет необходимости, так как на его стенах четко написано, что он посвящен одному из индийских богов.

Бытует мнение, что упоминаемые в Авесте туры, такие же иранцы, как и все остальные племена.

Вы правы такое мнение бытует. Якобы авестийские туры и хьяоны тоже иранцы, но лишь с той разницей, что они кочевники, в отличии от принявших зороастризм иранцев земледельцев. Подобная позиция не аргументируется. В Авесте ничего не говорится о социальном устройстве туров и хьяонов, которые борются с зороастрийцами и неизвестно были ли они кочевниками или нет. На самом деле это, традиционная, и безуспешная попытка исключить древность тюркских народов. Омар Хаййам в своей работе Науруз-наме приводит фразу Афрасиаба/Франграсйана: "Конь для царя, как месяц для неба" записанную в Авесте. С точки зрения Б.Розенфельда и А.Юшкевича Афрасиаб произнес слова "ат ирга ким кукга ай" на тюркском языке близком к современному узбекскому, что никоим образом не свидетельствует о родстве туров с зороастрийцами.

В Авесте упоминаются некие территории. Были ли попытки одну из этих территорий идентифицировать с Азербайджаном?

В разделе Авесты Видэвдад имеется специальный раздел названный учеными "Географическая поэма". В этой поэме упоминаются 16 территорий, которые создал Ахура-Мазда. В официальных научных изданиях я не встречал идентификацию какой-либо из них с Азербайджаном. Хотя И. С. Брагинский отмечает, что Ариана-Вэджа, идентифицируется с несколькими регионами, как Хорезм, либо это область в междуречье Аму-Дарьи и Сырдарьи, либо южнорусские степи и др. В этом перечне он упоминает и местность на берегу реки Аракс. В этой же географической поэме Ариана-Вэджа характеризуется следующим образом: "Десять месяцев там зимние, два - летние и в эти [зимние месяцы] воды холодные, земли холодны, растения холодны там в середине зимы, там в сердцевине зимы; там зима [когда] идёт к концу, там большое половодье". Читатель сам может оценить ситуацию, насколько можно признать, что местность на берегу Аракса имеет "десять месяцев зимы". В поздней литературе (на среднеперсидском языке) Ариана-Вэджа именуется Эранвеж, т.е. Иран в современном понимании.

Упоминался ли Азербайджан в зороастрийских текстах?

Азербайджан/Адурбадаган, упоминается, но не в Авесте, а в зороастрийских тексте называемом Бундахишн. Но эти упоминания имеют особенность, заключающуюся в том, они связаны с турами/туранцами. Например, упоминаются горы Албурс и Аснаванд и озеро Чичаст, где размещены антизороастрийские капища дэвопоклонников/ идолопоклонников, над которыми покровительствует Франграсйан. Сообщается о реке Спед, у которой находился Аждахак в ожидании от Ангро-Манью/Ахримана, "власть над миром на тысячу лет". Авестийские сюжеты пересказываются и средневековыми авторами, которые деятельность Афрасиаба/Франграсйана связывают с Азербайджаном. В частности, Бакуви и Садиг Исфагани отмечают, что Афрасиаб скрывал в городе Шабран, персидского военнопленного. Мухаммад ан-Насави сообщает, что Аырасиаб проживал в крепости в Аране. Эвлия Челеби отмечает, что город Нахчыван основан Афрасиабом, а в Саснидской книге "Города Ирана" сообщается, что Афрасиабом был построен горд Ганзак (Столица древнего Азербайджана, у озера Урмия)

Но ведь говорят, что Зороастр родился в Азербайджане?

Относительно родины Зороастра среди историков нет единого мнения. Называются город Хорезм в долине Аму-Дарьи в Узбекистане, область Ариана-Вэджа который предполагается на территории современного Туркменистана, разные районы Средней Азии (Древняя Бактрия или Маргиана) и в том числе Азербайджан. Согласно Бируни Зороастр родился в Азербайджане. Даже в одном месте Бируни его называет Азербайджанец. Но это ничего не значит. Иисус Христос родился в иудейской семье и даже исповедовал эту религию, но за созданной им религией пошли совершенно иные народы, а не иудеи. Даже такой сторонник зороастризма в Азербайджане, как Играр Алиев, отрицает какую-либо возможность азербайджанского происхождения Зороастра. Да и мировая наука не принимает эту версию.

Насколько известно, Азербайджан временами входил в состав Ахеменидской и Сасанидской империй, которые исповедовали зороастризм. Неужели не было попыток внедрить эту религию в среду азербайджанского населения?

М. Каганкайтукский в Истории Албании сообщает, что во времена персидского царя Иездегирда пришло в Албанию "строжайшее повеление повиноваться учению могов". При этом поступил указ "отцам жениться на дочерях, братьям на сестрах, сыновьям на родных матерях, внукам на праматерях". Албаны начали сопротивляться, но так как подобное повеление поступило и в Армению, они, объединившись, подняли восстание и добились успеха.

Встречались ли первым арабам, вторгнувшимся в Азербайджан зороастрийцы?

Арабский историк Табари (839-923) использует слова и маджусы/маги и зороастрийцы. В одном случае он имеет ввиду предсказателей, ясновидцев (которые вполне могли быть в числе священнослужителей разных религий), а в другом лиц исповедующих зороастрийскую религию. Табари говорит, что Зороастр был мастером/учителем магов" (Табари, т.4). Из сказанного Табари можно сделать вывод, что к тому времени у зороастрийцев была каста магов - ясновидцев и предсказателей. Табари отмечает, что Зороастр свою пророческую миссию начал в Азербайджане, но затем, перебрался в Балх к персидскому царю Виштаспу (Табари, т.4). Если учесть, что первым принявшим зороастризм был Виштаспа, то Зороастр ушел из Азербайджана, не добившись кого-либо склонить к своей религии. Некоторые современные исследователи, не вникая в суть считают, что под словом "маджусы/маги" арабских источников, имеются ввиду Зороастрийцы. Зия Бунятов слово "маджус" переводит, как многобожники. Но таковыми были тюрки-тенгрианцы, а не зороастрийцы. Известный ученый арабист, Нариман Гасымзаде по моей просьбе исследовал слово "маджус" в арабских источниках. Согласно его сообщению, слово "маджус/маг" используется и в Коране, но категорически не в значении зороастриец. В арабской традиции слово "маг" используется в значении "волшебник, предсказатель, ясновидец". Следует отметить, что одним из первых в античной литературе слово маг использовал Геродот, имея ввиду не религию вообще, а мидийских "ясновидцев, предсказателей". Эта мидийская традиция ясновидцев и предсказателей, впоследствии распространилась среди других религий. Да и ныне широко распространенное в европейских языках слово "маг, магия" имеет мидийское происхождение и такое же значение. О том, что термин "магиа" не означает зороастриец, подтверждает Табари сообщая, что "Беварасп практиковал магию" (Табари, т.1). Учитывая, что Беварасп/Аждахак был одним из ведущих антизороастрийцев, можно сделать однозначный вывод, что слово магия не могла означать зороастриец.

Неужели даже в индивидуальном плане никто из тюркского населения Азербайджана не принимал зороастризм?

По всей вероятности, попытки были. Поэтому нельзя исключать, что в индивидуальном аспекте кто-то может и принимал зороастризм. В пример хотел бы напомнить знаменитую легенду о Девичьей башне. В легенде говорится, что некий Хан хотел жениться на своей дочери, и якобы она поставила условие, что исполнит его волю, если он построит для нее башню. По завершению строительства она поднялась на верхнюю площадку башни и бросилась оттуда в море, не исполнив волю своего отца. Я всесторонне исследовал Девичью башню, и в связи с тем, что башню часто связывают с зороастризмом, провел сопоставительные исследования всего, что связано с ней. В конечном итоге пришел к выводу, что Девичья башня была построена еще до зороастризма, в VIII в. до н.э. (впервые об этом сказал Давуд Ахундов) и была она святилищем скифской языческой богини Дэвы. Богиня Дэва была одновременно богиней Огня. Служители этого святилища, как и сама богиня, должны были быть девственницами. Возможно, отец одной из служительниц этого святилища принял зороастризм и, согласно закону, этой религии должен был жениться на своей дочери. Она же, сохраняя верность своей незороастрийской религии, предпочла погибнуть, нежели выйти замуж за отца (см. Гасан Гасанов, Девичья Башня). Эту легенду до недавнего времени наши экскурсоводы без каких-либо комментариев усиленно рассказывали иностранцам, которые уезжали из Азербайджана со странными чувствами. Мы не должны бояться этой легенды, а, наоборот, упоминая ее, подчеркивать ценности нашего народа языческого, доисламского периода, противоречащих зороастризму. Эта легенда сообщает не о странных обычаях наших предков, а, наоборот, подтверждает, что в своей массе тюрки Азербайджана придерживались своих языческих традиций и не принимали зороастризм, даже ценой жизни.

Выше Вы сказали, что Ангро-Манью/Ахриман обвиняется зороас ри йцами в том, что он - создатель Дэвов/Дивов, которые являются духами-борцами с зороастрийцами. В азербайджанских сказках и мифах они упоминаются как отрицательные герои.

Должен огорчить всех, кто так считает. Результаты самых последних исследований ученых из института Фольклора Академии Наук Азербайджана дают основание признать, что в наших сказках и мифах упоминаются как отрицательные, так и положительные образы Дэвов/Дивов. Вы можете задать вопрос: как это может быть? Отвечаю, что согласно зороастрийской религии, Дэвы/Дивы являются созданием Ангро-Манью/Ахримана, т.е. некими враждебными зороастризму духами. По логике тех сообщений, которые я излагаю здесь, они относились к языческой религии тюркских народов. Наш народ, приняв ислам, отказался от всех ценностей своего предыдущего вероисповедания, т.е. Дэвы/Дивы в большинстве оказались во враждебном лагере. Современная наука позволяет уточнить, что мы располагаем двумя группами азербайджанских сказок и мифов, одна из которых подверглась исламскому влиянию и образ Дэвов/Дивов там представляется отрицательно, а другие сохранили исконную концепцию и там Дэвы/Дивы представляются как положительные образы.

Но, к сожалению, дело не завершается лишь сказками и мифами. О принадлежности азербайджанцев зороастрийскому вероисповеданию говорится во многих научных исследованиях и даже школьных учебниках.

Ученому нельзя запрещать писать Он свободен в своих выводах. Я в данном случае пишу о том, к какому выводу пришел, исследуя непосредственно зороастрийские первоисточники. Ученый исследователь может прийти к любому выводу, независимо от того, соответствуют его выводы установившейся традиции или противоречат. Что касается учебников, здесь ситуация несколько иная. Авторы учебников, обращаясь к исследованиям, должны знать, имеются альтернативные мнения или нет. В учебниках, естественно, нельзя писать альтернативные мнения, но авторы берут на себя ответственность, давая в учебниках мнение одних ученых и игнорируя мнение других. Здесь роль должны сыграть эксперты по зороастрийской проблеме, но и они иногда оказываются недостаточно компетентными по этой научной проблеме. Есть еще одна разница между научными исследованиями и школьными учебниками. Она заключается в том, что научное исследование читают лица, в определенной степени, осведомленные в проблеме, могущие отличать правду от неправды, истину от лжи, аргументированный подход от априорного. Что касается учебников, - то ложь, написанная в ней, может восприниматься школьниками как истина и это, в данном случае, наносит непоправимый вред национальному самосознанию нашего подрастающего поколения. По вопросу неправильного освещения проблемы зороастризма в школьных учебниках я обратился в министерство просвещения и в определенные структуры Академии Наук Азербайджана. Обещали принять меря. Поэтому воздерживаюсь от высказываний, дожидаясь их решения.

Неужели у нас нет ничего зороастрийского?

Я попытаюсь повторно в виде резюме перечислить все чуждое, для нас, что есть в зороастризме, а сторонники нашего зороастрийского происхождения пусть постараются найти какие-либо новые аргументы (конечно со ссылкой на зороастрийские тексты) в пользу своей концепции.

Как говорится, повторение мать ученья. Пожалуйста концептуально представьте, почему зороастризм, чужд тюркскому мировоззрению.

Я попытаюсь кратко повторить зороастрийские аспекты, которые не просто чужды, но и противоречат нашему тюркскому мировоззрению. Зороастрийцы не были огнепоклонниками, их верховный бог не был богом огня, они не почитали огонь, а пользовались им как средством общения со своим Верховным богом. Они оскорблялись, когда их называли огнепоклонниками. Оскорбление вызывалось тем, что игнорировался их Верховный бог, Ахура-Мазда, которому они поклонялись. Зороастрийцы не хоронили в земле трупы и не сжигали их, считая это изобретением Ангро-Манью, покровителя туранских народов. Зороастрийская семья формировалась на основе принципа хваэтвадата, т.е. кровно-родственного брака. Не буду повторять, что это означает. С самого начала и до конца государственного статуса зороастризма, Новый год/Новруз они праздновали 22 июня, в день летнего солнцестояния. Желающие могут об этом подробно прочитать в книге Омар Хаййама Новруз-наме. Ни в одном зороастрийском первоисточнике не говорится о том, что день весеннего равноденствия для зороастрийцев мог бы быть праздничным днем. Праздничный костер зороастрийцы разжигали не в марте, в честь начала Весны, а в декабре, в честь начала Зимы. Зороастрийцам запрещалось прыгать через огонь, за это им грозил, ад. Авеста и вся идеология зороастризма построена на вражде с туранскими народами. Бируни перечисляет, как минимум, четыре зороастрийских праздника, которые отмечались в честь их побед над туранцами: Тринадцатый день месяца Тир-Мах праздник посвященный освобождению персидского народа от правления Афрасиаба; Шестнадцатый день месяца Мир-Мах праздник который персы отмечают по причине, выступления Афридуна и нападения Кави на Аж-Даххака Биварасифа/Бивараспа и изгнании его с царского трона. Двадцать первый день это Большой Михриджан день победы Афридуна над Аж-Даххаком и пленение последнего. В десятый день месяца Абан-Мах праздник в связи с известием о пленении Афридуном Биварасифа/ Бивараспа и воцарении Афридуна. Шестнадцатый день месяца Дей-Мах, праздник освобождения Иран-шахра от власти тюрков.

Если наши предки ни в какой форме не были причастны к зороастризму, то какую религию они исповедовали до принятия ислама?

Наши предки на протяжении более тысячелетия исповедовали вероисповедание, которое в современной науке называется тенгрианство и относится к традиционным языческим вероисповеданиям (многобожью). К сожалению, в отличии от монотеизма и зороастризма, тенгрианство не имело своей священной книги и поэтому его основы были преданы забвению. Но многие древние и средневековые источники дают возможность ученым реконструировать его принципы. Эта работа, в сугубо научных целях, осуществляется во многих тюркских странах, но наиболее удачно это делается в Казахстане. Наш азербайджанский ученый З. Гасанов исследовал эту тему и выявил сообщения о тюркском многобожьи в тюркских рунических текстах (VI в.); на примере гуннов у албанского автора М. Каганкайтукского (VIII вв.); на примере скифов у античного автора Геродота (V в. до н.э.). У скифов Верховной богиней была Табити, которая одновременно олицетворяла Огонь. Португальский художник. Франсишко Коел в период правления короля Афонса VI в 1675г подготовил книгу в которой нарисовал коллекцию гербов современных ему и древних стран, и династий. В их числе имеется и Скифский герб в виде пламенеющего огня.

Есть ли в зороастрийских текстах сообщения о религии тура Франграсйана?

Вероисповедание сторонников Ангро-Манью, и в частности Франграсйана/ Афрасиаба/Алп Ар Тонга которая в зороастризме называется дэвопоклонничеством, часто называется и идолопоклонничеством. Это прямой намек на традиционное языческое многобожье. Выше мы со ссылкой на З.А. Рагозину упомянули, что еще до зороастрийцев храмы огня были у туранского населения проживавшего на западном побережье Каспийского моря. Мы привели также аргументы в пользу того, что это были скифо-саки. Там же мы упомянули и размещенные в этом регионе естественные святилища огня. Важное сообщение о храме огня у дэвопоклонников/идолопоклонников дается в зороастрийских текстах. Согласно Авесты, заключительная битва между персидским/зороастрийским царем Кай Хосровом и туранцем/идолопоклонником Франграсйан/Афрасиаб/ Алп Ар Тонга произошла у озера Чичаст, которая идентифицируется с озером Урмия. Бундахишн описывает события происшедшие после убийства Кай Хосровом Франграйана: "Когда Кай Хосров разрушал капище у озера Чичаст, он водрузил (этот огонь) на гриву (своего) коня, разогнал (этим) тьму и мрак и осветил (землю), чтобы он (мог) разрушить капище. Огонь Гушасп был установлен в той же местности, в алтаре огня у горы Аснаванд. (Бундахишн, 27, О свойствах огня). Из этого сообщения откровенно следует, что у озера Чичаст/Урмия было некое капище (святилище огня), принадлежащее сторонникам Франграсйана и лишь после его гибели Кай-Хосров разрушил это капище и на его месте построил новый, посвященный Гуштаспу, т.е. Виштаспу - первому зороастрийскому царю. Источники сообщают о зороастрийском святилище Адур-Гушнасп, сооруженном на этом месте не ранее конца IV - начала V в. н.э. Сообщение Бундахишна дает основание признать, что вплоть до IV - V в. на этом месте находилось святилище языческой религии, которому исповедовал Франграсйан/Афрасиаб.

Спасибо за то, что вы довольно четко провели разделительную линию между мировоззрением наших тюркских предков и зороастрийцев.

Наличие разделительной линии вовсе не дает основание оценивать, одну из этих религий как положительную, а другую как отрицательную. Любые религии отражают свою эпоху и ценности, народа или народов, которые ее исповедуют. В данном случае, также речь не идет об отрицательных или положительных аспектах зороастрийской религии или преимуществе мировоззрения наших предков. Моя цель попытаться показать, что зороастрийскую религию с ее ценностями, заложенными в Авесте и других священных книгах, наши тюркские предки не исповедовали.

В таком случае, чем объясняется тот факт, что среди азербайджанцев так широко распространено мнение, что якобы наши предки были зороастрийцами?

К сожалению, многое оставшееся в наследство от советского периода нам еще не удалось устранить. История проблемы такова. После принятия ислама многие века у нашего народа, как и многих других, исповедующих монотеизм, был период религиозного приоритета при определении самосознания. Начиная со второй половины XIX в. и особенно масштабно с начала XX века, как и у многих народов, у нашего народа этническому, а точнее тюркскому самосознанию, начал даваться приоритет. Это начало беспокоить многих, но особенно наших соседей, ревностно относящихся как к нашей истории, так и к любому нашему развитию. В целях противостояния этому процессу, ими было внедрено в сознание руководителей вначале Российской империи, а затем Советского Союза политизированное понятие пантюркизм, как явление опасное для Российской, а затем Советской государственности. Идеологические структуры Российской империи и Советского Союза в отношении к Азербайджану во главу угла поставили, борьбу с пантюркизмом. Чтобы отдалить нас от тюркского самосознания, вначале надо было лишить нас тюркского мировоззрения, а освобожденное идеологическое пространство заполнить антитюркской мировоззренческой информацией. Чуждый для нашего народа зороастризм оказался эффективным средством на пути отдаления нас и от тюркского происхождения и от тюркского самосознания. Вся официальная наука Советского Союза и в определенной степени Советского Азербайджана была направлена на утверждение этого постулата.

Почему азербайджанские ученые также пошли по пути, который в настоящее время признается ошибочным?

В советское время в Азербайджане, были две группы исследователей Авесты, которые стояли на противостоящих друг другу позициях. Одну из этих групп возглавлял Играр Алиев. С его точки зрения: "Авеста, Зороастризм играли важную роль в духовной жизни азербайджанского народа на протяжении многих столетий. В Авесте все и вся буквально пронизано иранством, иранским духом - вплоть до мелочей". Дополнительно к этому он утверждает, что "вне всякого сомнения, что tura авестийского времени - это иранцы. Ни о каких туранцах - тюрках для авестийского времени здесь и речи быть не может". (Алиев Играр. Несколько замечаний на Авестологическую тему.) Из этих сообщений И. Алиева исходит, что с одной стороны Авеста составляет важнейшую часть духовной жизни азербайджанского народа, а с другой она вся пронизана иранством и иранским духом. Вывод однозначный, что "духовный мир азербайджанского народа", "пронизан иранским духом до мелочей". Из этого следует, что азербайджанский народ имеет иранское происхождение, а все тюркское это наносное. Действительно, в советское время, в науке, приоритет отдавался мнению, что азербайджанцы, не коренной, а пришлый народ прибывший на эти земли лишь в XII в. Другая группа, ученых признававшие себя патриотами, в противовес Играру Алиеву утверждали, что Авеста вся пронизана тюркским духом. Это отчасти было вызвано тем, что в советское время практически не было информаций о доисламском мировоззрении наших предков (о тенгрианстве и сейчас не так много информаций), и поэтому некоторые исследователи, не вдаваясь в детали, заполняли эту пустоту зороастризмом. Наше исследование дает основание утверждать, что в обеих позициях есть позитив и негатив. С нашей точки зрения Играр Алиев, прав, что Авеста пронизана иранским духом, но не прав, что Авеста сыграла важную роль в духовной жизни нашего народа. Вторая группа, неправа, что вся Авеста пронизана тюркским духом. Прагматическая сторона вопроса заключается в том, что Авеста, сообщая об иранском духе, и зороастрийско-туранском противостоянии дает много информации и о тюркском духе. Мы в своем исследовании придерживаемся этой концепции.

Вы привели целый ряд примеров приверженности азербайджанцев тюркским ценностям. Прошу Вас, по возможности, кратко ответить на вопрос: как соотносятся самосознание азербайджанское с самосознанием тюркским?

Я знаю, что вокруг двух понятий - мы тюрки или мы азербайджанцы- имеется некое расхождение мнений в нашем обществе. Не могу согласиться с теми, кто дает приоритет одному из этих понятий. На самом деле, истина такова, что наше азербайджанское самосознание исходит из нашего тюркского происхождения. И никак не по-иному. Великой ошибкой является попытка отрицать тюркское происхождение нашего народа. Отказываясь от тюркского происхождения, мы отказываемся от своей многовековой и великой истории, от родства с более чем 30 современными народами, проживающими от японских побережий до Черного и Средиземного морей. Такой же великой ошибкой является игнорирование нашего азербайджанского самосознания. Напоминаю, что античные источники на протяжении 700 лет, наш народ называли "атропатенцы", т.е. в современном понимании азербайджанцы. Пренебрегая такой ценностью, как наше современное азербайджанское самосознание, мы оскорбляем память наших великих предков, которые 27 веков тому назад создали страну под названием Азербайджан. В самых первых источниках, сообщающих о создании нашей страны она называлась Атропатена (в римском источнике) и Адорбайган (в сирийском источнике). [см. Гасан Гасанов Александр Македонский и Атропат]. Наши предки в сложнейших условиях сохранили и государство, и его название до наших дней. Оба этнонима: тюрки и азербайджанцы для нас одинаково родны, близки и связаны тесными узами с нашей многотысячелетней историей. Также как у каждого человека есть имя отца и его собственное имя, так и у народов. Этноним тюрки - это имя отцов и предков нашего народа. Это и означает наше тюркское происхождение. Этноним азербайджанцы - это наше имя, имя тюркского народа, на протяжении веков, сформировавшего свой язык, культуру и идеологию в пределах своей азербайджанской государственности. На этом зиждется наше современное азербайджанское самосознание.

Спасибо! Что хотели бы вы сказать в заключение?

В 1917-1918 гг. когда шла борьба за возрождение нашей независимости и создание республики, определение его названия, азербайджанские политики встречались с целым рядом серьезнейших препятствий. Наши оппоненты распространяли по всему миру информацию (тогда они имели такую возможность, а мы нет) о том, что якобы мы пришлый и не до конца сформированный народ, что мы не имеем стабильного национального имени, что мы никогда не имели на Южном Кавказе своей государственности. А ведь в преддверии завоевания северо-азербайджанских ханств официоз российской империи наши государства неизменно называл Азербайджанскими ханствами. После завоевания и ликвидации всех ханств, т.е. наших национальных государственных структур, в условиях Российской империи, было запрещено называть нашу территорию Азербайджаном, а нас самих азербайджанскими тюрками. Думаю, это было сделано не без участия, наших основных оппонентов. При таких обстоятельствах А.М.б. Топчибашев с болью в сердце укорял тех, кто на протяжении более 100 лет, пытался лишить наш народ самого ценного наследия: национального самосознания. В одной из своих работ в те годы он пишет: "Мусульмане Восточного Закавказья влачили незавидное существование. Они не смели называть свою родную страну собственным ее именем "Азербайджан" и себя азербайджанцами; не могли говорить, что они народ тюркского происхождения". Сейчас у нас есть все возможности и для правильного исследования нашей истории, и для его успешного продвижения этой информации по всему миру.

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