5 киноновинок, которые вы должны посмотреть - ФОТО
Киноновинки продолжают радовать нас невероятными героями, закрученными сюжетами и впечатляющими играми знаменитых актеров. Рассказываем, какие фильмы вам стоит посмотреть на большом экране в эти дни.
"Оно 2"
Страна: Канада, США
Режиссер: Андрес Мускетти
Сценаристы: Гари Доберман, Стивен Кинг
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан ,Джеймс Рэнсон, Энди Бин и др.
Снятый по мотивам произведения Стивена Кинга фильм "Оно" о Пеннивайзе, существе, способном принимать различные обличия и терроризирующего семерых детей на основе их же страхов, до сих пор остается популярным фильмом, хотя с выхода фильма прошло 2 года. То, что не все клоуны - веселые и жизнерадостные, было известно давно, но великий американский писатель сумел поднять "клоун-хоррор" на до сих пор неведомый уровень.
Действия в "Оно 2 " происходят спустя 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.
Кстати, в Park Cinema решили напомнить зрителям фильм 2017 года и с 29 августа по 3 сентября "Оно" будет снова показано в IMAX, так что любой, кто хочет освежить в памяти перипетии двухлетней давности, может уже покупать билеты.
"Синяя бездна 2"
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Йоханнес Робертс
Сценаристы: Эрнест Риера, Йоханнес Робертс
Жанр: ужасы, триллер, драма, приключения
В главных ролях: Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу Систин, Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Джон Корбетт и др.
Четыре девушки в Мексике решают экстремально провести время во время каникул. Они берут акваланги и глубоко ныряют в океан. Одна из них находит разрушенный подводный город. Девушки находят увлекательным изучение подводного города, но их приключение быстро превращаются в кошмар, поскольку они оказываются не одиноки под водой. Девушки попадают в лабиринты пещер, не подозревая, что это территория наиболее опасных смертоносных видов акул.
"Игра Ганнибала"
Страна: Канада, США
Режиссер: Дэвид Рэймонд
Сценарий: Дэвид Рэймонд
Жанр: детектив, триллер, криминал
В главных ролях: Генри Кавилл, Александра Даддарио, Бен Кингсли, Минка Келли, Стэнли Тучи, Нэйтан Филлион и др.
Бывший судья, разочаровавшийся в системе правосудия, вместе с девушкой, которая работает приманкой для педофилов, ловит и сам наказывает извращенцев. Однажды помощницу мстителя похищают, и с помощью системы отслеживания местоположения он помогает полиции поймать опасного убийцу, на счету которого множество жертв. Тот кажется парнем недалёким, но профайлер уверена - в маньяке уживается несколько личностей.
"Падение ангела"
Страна: США
Режиссер: Рик Роман Во
Сценаристы: Крейтон Ротенбергер, Кэтрин Бенедикт, Роберт Марк Кэмен
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Джерард Батлер Фредерик Шмидт Дэнни Хьюстон Рокки Уильямс Пайпер Перабо Гарри Дитсон Линда Джон-Пьер Ори Фефер
На президента США совершено покушение. Главный обвиняемый -верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.
"Angry Birds 2 в кино"
Страна: США, Финляндия
Режиссер: Туроп Ван Орман, Джон Райс
Сценаристы: Питер Экерман, Эял Поделл, Джонатан Э. Стюарт
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг - Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.
Н. Гасымова
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