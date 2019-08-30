Киноновинки продолжают радовать нас невероятными героями, закрученными сюжетами и впечатляющими играми знаменитых актеров. Рассказываем, какие фильмы вам стоит посмотреть на большом экране в эти дни.

"Оно 2"

Страна: Канада, США

Режиссер: Андрес Мускетти

Сценаристы: Гари Доберман, Стивен Кинг

Жанр: ужасы, триллер

В главных ролях: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джей Райан ,Джеймс Рэнсон, Энди Бин и др.

Снятый по мотивам произведения Стивена Кинга фильм "Оно" о Пеннивайзе, существе, способном принимать различные обличия и терроризирующего семерых детей на основе их же страхов, до сих пор остается популярным фильмом, хотя с выхода фильма прошло 2 года. То, что не все клоуны - веселые и жизнерадостные, было известно давно, но великий американский писатель сумел поднять "клоун-хоррор" на до сих пор неведомый уровень.

Действия в "Оно 2 " происходят спустя 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Кстати, в Park Cinema решили напомнить зрителям фильм 2017 года и с 29 августа по 3 сентября "Оно" будет снова показано в IMAX, так что любой, кто хочет освежить в памяти перипетии двухлетней давности, может уже покупать билеты.

"Синяя бездна 2"

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Йоханнес Робертс

Сценаристы: Эрнест Риера, Йоханнес Робертс

Жанр: ужасы, триллер, драма, приключения

В главных ролях: Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу Систин, Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Джон Корбетт и др.

Четыре девушки в Мексике решают экстремально провести время во время каникул. Они берут акваланги и глубоко ныряют в океан. Одна из них находит разрушенный подводный город. Девушки находят увлекательным изучение подводного города, но их приключение быстро превращаются в кошмар, поскольку они оказываются не одиноки под водой. Девушки попадают в лабиринты пещер, не подозревая, что это территория наиболее опасных смертоносных видов акул.

"Игра Ганнибала"

Страна: Канада, США

Режиссер: Дэвид Рэймонд

Сценарий: Дэвид Рэймонд

Жанр: детектив, триллер, криминал

В главных ролях: Генри Кавилл, Александра Даддарио, Бен Кингсли, Минка Келли, Стэнли Тучи, Нэйтан Филлион и др.

Бывший судья, разочаровавшийся в системе правосудия, вместе с девушкой, которая работает приманкой для педофилов, ловит и сам наказывает извращенцев. Однажды помощницу мстителя похищают, и с помощью системы отслеживания местоположения он помогает полиции поймать опасного убийцу, на счету которого множество жертв. Тот кажется парнем недалёким, но профайлер уверена - в маньяке уживается несколько личностей.

"Падение ангела"

Страна: США

Режиссер: Рик Роман Во

Сценаристы: Крейтон Ротенбергер, Кэтрин Бенедикт, Роберт Марк Кэмен

Жанр: боевик, триллер

В главных ролях: Джерард Батлер Фредерик Шмидт Дэнни Хьюстон Рокки Уильямс Пайпер Перабо Гарри Дитсон Линда Джон-Пьер Ори Фефер

На президента США совершено покушение. Главный обвиняемый -верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

"Angry Birds 2 в кино"

Страна: США, Финляндия

Режиссер: Туроп Ван Орман, Джон Райс

Сценаристы: Питер Экерман, Эял Поделл, Джонатан Э. Стюарт

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг - Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Н. Гасымова

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