В японском городе Киото проходит 25-я Генеральная конференция Международного совета музеев.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия приняли участие наследный принц Японии и его супруга, министры, члены парламента и мэр Киото.

К работе конференции присоединилась азербайджанская делегация во главе с председателем Национального комитета Азербайджана в Международном совете музеев, директором Азербайджанского музея ковра, доктором философии по искусствоведению Ширин Меликовой.

Открыв конференцию приветственной речью председатель Совета Суай Аксой сообщил, что в мероприятии принимает участие рекордное число делегатов - до пяти тысяч человек.

Наследный принц Японии, приветствуя участников, пожелал успехов работе конференции.

Министр культуры, образования, спорта, науки и высоких технологий Японии широко проинформировал присутствующих о выставке EXPO-2020, на которой также будут представлены культура и музеи Японии.

Ширин Меликова выступила второго сентября на сессии конференции под названием "Межкультурное влияние в декоративном искусстве" с докладом на тему "Край восходящего солнца и Страна огней: точки пересечения". Доклад был воспринят участниками сессии с неподдельным интересом.

В ответ на вопросы участников форума о коврах "с драконами", их применении и семантике орнаментов были даны подробные разъяснения.

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